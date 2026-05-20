Νεκρός 60χρονος στην Αττική Οδό: Προσέκρουσε με τη μηχανή στα διόδια

Τη ζωή του στην Αττική Οδό έχασε 60χρονος μοτοσικλετιστής.

Ο 60χρονος προσέκρουσε στα διόδια της Ανθούσας, με συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα. Μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Παρατηρούνται καθυστερήσεις στο ρεύμα Ελευσίνα 25′-30‘ από Παιανία έως Πλακεντίας.

