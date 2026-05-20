Emily in Paris: Βοηθητική ηθοποιός αποκάλυψε πόσα παίρνουν την ημέρα – Νέα πλάνα με τη Λίλι Κόλινς και τον Λούκας Μπράβο

Σε εξέλιξη είναι τα γυρίσματα του Emily In Paris στη Μύκονο.

Η Λίλι Κόλινς, ο Λούκας Μπράβο και η Άσλεϊ Παρκ πραγματοποίησαν γυρίσματα στην παραλία του Άγιου Σώστη, καθώς και στα σοκάκια του νησιού.

Η Αρετή Κολίτσα, που έγινε γνωστή από το My Style Rocks συμμετέχει στη σειρά σαν βοηθητική ηθοποιός. «Η ομάδα είναι πάρα πολύ φιλόξενη και νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε κινητά. Οι βοηθητικοί ηθοποιοί παίρνουμε 150 ευρώ την ημέρα», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια αποκάλυψε ότι τους έχουν απαγορεύσει να μιλούν στο καστ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. «Στην ουσία οι βοηθητικοί ηθοποιοί είμαστε πίσω από τους πρωταγωνιστές σε διάφορα πλάνα που γυρίζουν, είτε στην παραλία, είτε στον δρόμο, είτε σε κάποιο μπαρ».

Τα γυρίσματα θα ολοκληρωθούν στις 26 Μαΐου. Σύμφωνα με τον Πέτρο Νάζο από το Mykonos Live TV οι παραγωγοί της επιτυχημένης σειράς είναι εκνευρισμένοι, επειδή βοηθητικός ηθοποιός διέρρευσε πλάνα από τα γυρίσματα.

