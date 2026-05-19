«Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;»: Χάος στη Βουλή με τη Ζωή, την «έπεσε» και στο ΚΚΕ – Εκρηκτικό επεισόδιο με Κομνηνάκα

Άγριος καβγάς ξέσπασε το απόγευμα στην Ολομέλεια ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Μαρία Κομνηνάκα (ΚΚΕ), την ώρα που είχε διακοπεί η συνεδρίαση και κάμερες και μικρόφωνα είχαν κλείσει.
Υπενθυμίζεται πως λίγο πριν ο προεδρεύων, βουλευτής του ΚΚΕ, Γιώργος Λαμπρούλης είχε κατέβει από την έδρα, διακόπτοντας τη συνεδρίαση, προκειμένου να μη δώσει συνέχεια σε αντιπαράθεση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, όταν εκείνη τον εγκάλεσε για τον τρόπο που της απευθύνθηκε.
Κατά τη διάρκεια της διακοπής, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε φραστικά στην παριστάμενη βουλευτή του ΚΚΕ, σχολιάζοντας πως «οι Λαμπρούληδες και οι Παφίληδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες».
Επιπλέον την κατηγόρησε ευθέως πως αποφεύγει να ασκήσει κριτική και να καταθέσει ερωτήσεις σε γαλάζιο πρώην υπουργό λόγω συγγένειας, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της Μαρίας Κομνηνάκα: «Καλά, είσαι τόσο ξεφτιλισμένη; Τι πράγματα είναι αυτά; Είσαι καλά;».
«Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει “είσαι ξεφτιλισμένη”. Εσύ η άμωμη, η ευπρεπής…» απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ίδια ισχυρίστηκε πως «οι φασίστες μιλάνε έτσι» και πως «τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε και το δάχτυλο».
Σημειώνεται ότι οι εντάσεις με πρωταγωνίστρια την Ζωή Κωνσταντοπούλου κυριαρχούν στην Ολομέλεια από το πρωί και εκδηλώνονται με πάσα αφορμή και ακόμη και με κλειστές κάμερες. Αναλυτικά ο χαρακτηριστικός διάλογος:
