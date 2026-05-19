«Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;»: Χάος στη Βουλή με τη Ζωή, την «έπεσε» και στο ΚΚΕ – Εκρηκτικό επεισόδιο με Κομνηνάκα

Άγριος καβγάς ξέσπασε το απόγευμα στην Ολομέλεια ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Μαρία Κομνηνάκα (ΚΚΕ), την ώρα που είχε διακοπεί η συνεδρίαση και κάμερες και μικρόφωνα είχαν κλείσει.

Υπενθυμίζεται πως λίγο πριν ο προεδρεύων, βουλευτής του ΚΚΕ, Γιώργος Λαμπρούλης είχε κατέβει από την έδρα, διακόπτοντας τη συνεδρίαση, προκειμένου να μη δώσει συνέχεια σε αντιπαράθεση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, όταν εκείνη τον εγκάλεσε για τον τρόπο που της απευθύνθηκε.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε φραστικά στην παριστάμενη βουλευτή του ΚΚΕ, σχολιάζοντας πως «οι Λαμπρούληδες και οι Παφίληδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες».

Επιπλέον την κατηγόρησε ευθέως πως αποφεύγει να ασκήσει κριτική και να καταθέσει ερωτήσεις σε γαλάζιο πρώην υπουργό λόγω συγγένειας, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της Μαρίας Κομνηνάκα: «Καλά, είσαι τόσο ξεφτιλισμένη; Τι πράγματα είναι αυτά; Είσαι καλά;».

«Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει “είσαι ξεφτιλισμένη”. Εσύ η άμωμη, η ευπρεπής…» απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ίδια ισχυρίστηκε πως «οι φασίστες μιλάνε έτσι» και πως «τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε και το δάχτυλο».

Σημειώνεται ότι οι εντάσεις με πρωταγωνίστρια την Ζωή Κωνσταντοπούλου κυριαρχούν στην Ολομέλεια από το πρωί και εκδηλώνονται με πάσα αφορμή και ακόμη και με κλειστές κάμερες. Αναλυτικά ο χαρακτηριστικός διάλογος:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είσαι γυναίκα. Οι Λαμπρούληδες και οι Παφίληδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες.

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ Τι συμπεριφορά είναι αυτή;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεσαι αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο.

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Τι λες;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα. Και δεν του κάνατε μια ερώτηση ποτέ λόγω της συγγένειας.

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Καλά, είσαι τόσο ξεφτιλισμένη; Τι πράγματα είναι αυτά; Είσαι καλά;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μη με βρίζεις συγκρατήσου….

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξάδερφο μου…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει “είσαι ξεφτιλισμένη”. Εσύ η άμωμη, η ευπρεπής. Πρέπει να εξηγήσεις

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Πού παιδί μου; Είσαι με τα καλά σου; Έχεις μια εμμονή…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήσεις θα τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασιστές τα κάνουν αυτά. Τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο. Συμπεριφορά διπρόσωπη και συστημική.

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Όταν πουλάς εκδούλευση…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ζήτησε κανείς αντάλλαγμα; Εγω σου ζήτησα να καταδικάσεις έναν τραμπούκο κακοποιητή που είναι στο κόμμα σου. Η Κανέλλη την υπερασπίζεται την Μπακογιάννη.

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Γυναίκα είναι η Κανέλλη. Γιατί δεν την υπερασπίζεσαι;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τα έχεις μπερδέψει. Επίσης η Κανέλλη υπερασπίστηκε τον Μητσοτάκη και τον Μυλωνακη και είπε ότι έπαθε ανεύρυσμα από τα συκοφαντικά μανταλάκια. Η σταδιοδρομήσασα επί Χούντας…

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Εντάξει πες κι άλλα…

