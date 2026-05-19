Αρνούνται τις κατηγορίες τα μέλη της μαφίας της Κρήτης: «Δεν νοείται καταπάτηση» – Σοκάρουν οι μαρτυρίες θυμάτων

Αρνούνται τις κατηγορίες τα μέλης της μαφίας της Κρήτης που καταπατούσαν ξένες εκτάσεις για να παίρνουν επιδοτήσεις.

«Αρνούμεθα στεντορείως όλα τα αδικήματα. Δεν έχουν τελεστεί από τους ανθρώπους αυτούς. Όσες περιουσίες, όσα ακίνητα αγροτεμάχια έχουν δηλωθεί αφορούν ενοικιαζόμενα κτήματα και τούτο προκύπτει από τα μισθωτήρια, τα οποία θα κατατεθούν, ενώπιoν των αρμοδίων αρχών» είπε χαρακτηριστικά, ενώ επισήμανε ότι οι κατηγορούμενοι δεν αμφισβητούν τις ιδιοκτησίες των ανθρώπων της περιοχής», δήλωσε η συνήγορος υπεράσπισης των τριών βασικών συλληφθέντων, Θεονύμφη Μπέρκη.

«Δεν μιλάμε και δε νοείται καταπάτηση, ενώ είμαστε διατεθειμένοι να υπογράψουμε οποιοδήποτε έγγραφο, σε οποιονδήποτε θεωρεί ότι εμείς βρισκόμαστε εκεί προκειμένου να καταπατήσουμε την περιουσία του» , πρόσθεσε.

Επίσης, η κ. Μπέρκη εξέφρασε αντιρρήσεις σχετικά με την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, αναφέροντας ότι οι άνθρωποι αυτοί «ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και σκοπός φυγής, που είναι προϋπόθεση για την έκδοση εντάλματος δεν επιβεβαιώνεται και δεν προέκυπτε». Επίσης, τόνισε ότι οι πράξεις που τους αποδίδονται αφορούν σε περιστατικά του 2021, 2022 και 2023 «οπότε λείπει το στοιχείο της αμεσότητας κινδύνου τέλεσης νέων αδικημάτων».

Μεταξύ άλλων, η συνήγορος υπεράσπισης αναφέρθηκε και στη σύλληψη του ενός από τους τρεις κατηγορουμένους, κατά την έξοδό του από Νοσοκομείο της Αθήνας. «Για μένα είναι απάνθρωπο ή ιδιαιτέρως σκληρό όταν ο άνθρωπος εξέρχεται από το νοσοκομείο … να αντιμετωπίζει αυτήν εδώ την εικόνα» τόνισε, ενώ σχολίασε πως πρόκειται για άτομο που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, έχει εννέα τέκνα και έχει μόνιμο τόπο κατοικίας τα Βορίζια.

«Είναι νομίμως διαμένοντες στην περιοχή των Βοριζίων, είναι διαθέσιμοι στις αρχές και ούτε από κάποιο στοιχείο της δικογραφίας, αλλά ούτε από τα στοιχεία της καθημερινότητας και της προσωπικής τους ζωής, δεν προκύπτει σκοπός φυγής. Αυτά, δηλαδή, τα στοιχεία που θα έπρεπε να υπάρχουν για την έκδοση του εντάλματος σύλληψης» κατέληξε η συνήγορος υπεράσπισης.

40 οικογένειες θύμαατα τους

Την Παρασκευή (23/5) θα απολογηθούν τα δύο αδέλφια και ο θείος τους, που διηύθυναν την εγκληματική οργάνωση, που εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις, καταπατώντας ξένες εκτάσεις.

Η εγκληματική οργάνωση εκφόβιζε όσους αντιστέκονταν, καταστρέφοντας τις καλλιέργειες τους και χτυπώντας τους.

Τουλάχιστον 40 οικογένειες έπεσαν θύματα τους, ενώ οι συνολικές ζημιές στις καλλιέργειες των θυμάτων να ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε, μετά από σωρεία καταγγελιών, που οδήγησαν σε εισαγγελική παραγγελία.

Πέρα από τις καταπατήσεις και την ανεξέλεγκτη βόσκηση των αιγοπροβάτων τους σε ξένα χωράφια (ώστε να λιγοστεύουν το κόστος των ζωοτροφών), η συμμορία είχε στήσει «βιομηχανία» εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων. Από τον διασταυρωτικό έλεγχο των Αρχών για την περίοδο 2021-2025, προέκυψε ότι τα ζευγάρια της οικογένειας μοιράζοντας τους ρόλους εισέπραξαν πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

«Μου έκαψαν το αμάξι»

«Εμείς είχαμε πάρει την περιουσία μας από τους παππούδες μου, τους προπαππούδες. Είχαμε περιφράξει τα βοσκοτόπια μας, προσέχαμε να μαζεύουμε τις ελιές, όλα αυτά που δε γινόταν τα άλλα χρόνια, που τα είχαν κάνει ερείπια. Και μετά έφερε αυτούς. Έναν από αυτούς και μετά ο ένας από αυτούς έφερε και τα ανίψια και μετά μας διώξανε όλους, με το έτσι θέλω. Εγώ ήξερα ότι οι άνθρωποι είναι έτσι. Τους ήξερα. Καταπατούσαν το τόπο. Δεν είχαν περιουσίες αυτοί. Και με το έτσι θέλω πήραν τα χωράφια. Εκβιασμούς, ό, τι ήθελες. Δηλαδή μου το είχαν πει, μου το είχαν στείλει μήνυμα ότι θα το πληρώσω λέει εγώ», διηγήθηκε στο MEGA θύμα.

«Ήρθαν και μου κάψανε εμένα το αμάξι. Εμείς επειδή δεν τους θέλαμε τώρα, όλοι οι συγγενείς, με όλα αυτά που κάνανε και πηγαίναμε κατά τον νόμο να βρούμε μία λύση, μπας και βρούμε το δίκιο μας, το ευχαριστώ ήταν αυτό. Να έρθουν να μου κάψουν εμένα το αμάξι. Αν δεν προλαβαίναμε εγώ με τον γείτονα μου, θα καιγόταν και το δεύτερο αμάξι της γυναίκας μου. Ολοσχερώς ένα ΙΧ. Ένα Mitsubishi καταστράφηκε ολοσχερώς. Τέλος. Τελείωσε. Δεν φτάνει που ήταν δηλαδή εκεί αυτοί, ήρθαν να μου κάψουν και το αμάξι εμένα. Με έκαναν αυτοί να μην έχω ούτε αμάξι και να μην έχω λεφτά να πάω να πάρω ένα άλλο αμάξι», συμπλήρωσε.

Οι Αρχές ανοίγουν πλέον τον φάκελο της υπόθεσης για ολόκληρη την Κρήτη, αναζητώντας πιθανούς συνεργούς και νέα στοιχεία γύρω από το κύκλωμα.

