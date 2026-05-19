Να παραπεμφθούν σε δίκη και οι τέσσερις αστυνομικοί, που εμπλέκονται στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, ζητά με πρόταση του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο η αρμόδια εισαγγελέας.

Συγκεκριμένα, ζητά την παραπομπή τους σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης από υπόχρεο δια παραλείψεως για την επόπτρια του τμήματος, την αξιωματικό υπηρεσίας, τον τηλεφωνητή και τον φύλακα του ΑΤ.

«Να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι για να δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι στους Αγίους Αναργύρους Αττικής στην 1 Απριλίου 2024 ενεργώντας από πρόθεση διά παραλείψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος», καταλήγει στην πρότασή της η εισαγγελέας.

Τον τελικό λόγο έχει τώρα το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφανθεί με βούλευμά του για την παραπομπή ή μη των κατηγορουμένων σε δίκη.

Παράλληλα η εισαγγελική λειτουργός ζητά να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στους κατηγορουμένους μετά τις απολογίες τους.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις απολογίες τους τον περασμένο Νοέμβριο σε όλους επιβλήθηκε ο ίδιος περιοριστικός όρος της εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα.

