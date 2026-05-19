Αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη η εγκληματική ομάδα, η οποία κατηγορείται ότι με εκφοβισμούς σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, στην Κρήτη, εισέπραττε παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις, μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα μέλη της ομάδας φέρονται να αποκόμισαν περισσότερα από 580.000 ευρώ μέσα σε διάστημα πέντε ετών, χρησιμοποιώντας μεθόδους εκβιασμού, καταπατήσεων και βίαιων ενεργειών σε βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Τα τρία βασικά πρόσωπα της υπόθεσης

Η υπόθεση έχει στο επίκεντρό της τρία πρόσωπα, μέλη της ίδιας οικογένειας. Πρόκειται για δύο αδέλφια, ηλικίας 44 και 39 ετών, καθώς και τον 43χρονο θείο τους.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται, σύμφωνα με τη δικογραφία, να είχαν συγκροτήσει οργανωμένο δίκτυο, το οποίο από το 2021 δραστηριοποιούνταν σε περιοχές του Αμαρίου Ρεθύμνου και στα Βορίζια Ηρακλείου.

Η δράση της οργάνωσης

Τα μέλη της ομάδας ασκούσαν πιέσεις σε πολίτες, προκειμένου να τους παραχωρούν αγροτικές εκτάσεις, ακόμη και εικονικά, ώστε οι ίδιοι να εμφανίζονται ως δικαιούχοι αγροτικών επιδοτήσεων.

Σε περιπτώσεις άρνησης, σύμφωνα με τη δικογραφία, οι εμπλεκόμενοι προχωρούσαν σε πράξεις εκδίκησης και εκφοβισμού, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες, περιουσίες και αγροτικό εξοπλισμό.

Καταστροφές σε καλλιέργειες και εμπρησμοί

Χαρακτηριστική είναι υπόθεση του 2022, κατά την οποία οι κατηγορούμενοι φέρονται να κατέστρεψαν περίπου 400 δέντρα και αμπέλια και 140 ελαιόδεντρα.

Σε άλλη περίπτωση, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρονται να έβαλαν φωτιά σε αγροτικό όχημα, στο πλαίσιο των πιέσεων που ασκούσαν σε ιδιοκτήτες και επαγγελματίες της περιοχής.

Ψευδή στοιχεία και εκμετάλλευση ζωικού κεφαλαίου

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και το σκέλος της εκμετάλλευσης ζωικού κεφαλαίου τρίτων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ομάδα φέρεται να χρησιμοποιούσε ζώα που δεν της ανήκαν, προκειμένου να εμφανίζει ψευδή στοιχεία και να εισπράττει επιδοτήσεις.

Η συγκεκριμένη πρακτική φέρεται να αποτελούσε μέρος του ευρύτερου μηχανισμού που είχε στηθεί για την παράνομη απόσπαση χρημάτων από αγροτικά προγράμματα.

Προθεσμία για να απολογηθούν τα δύο αδέλφια

Τα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας, από την οποία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν έως την Παρασκευή.

Ο 43χρονος θείος τους αναμένεται επίσης να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών στην Κρήτη, προκειμένου να δώσει τη δική του απολογία για όσα του αποδίδονται.

Έξι ακόμη πρόσωπα στη δικογραφία

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι άτομα, ενώ τρεις ακόμη συλληφθέντες για υποθέσεις ζωοκλοπών φέρονται να έχουν έμμεση σχέση με τον βασικό πυρήνα της οργάνωσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι υποθέσεις αυτές εξετάζονται ξεχωριστά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς η δικογραφία έχει διαχωριστεί ως προς το συγκεκριμένο σκέλος της έρευνας.

