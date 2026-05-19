Λήξη συναγερμού στην Ιθάκη: Ελαφρά τραυματίες βρέθηκαν οι δύο τουρίστες που αγνοούνταν

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτειεα για δύο ηλικιωμένους τουρίστες στην Ιθάκη, οι οποίοι είχαν εξαφανιστεί αργά το απόγευμα της Δευτέρας (17/5) στην Ιθάκη, στην περιοχή μεταξύ Βίγγλας και του Αγίου Νικολάου.

Οι δύο ηλικιωμένοι τουρίστες βρετανικής καταγωγής, οι οποίοι ήταν σε γκρουπ και πραγματοποιούσαν πεζοπορία, βρέθηκαν ελαφρά τραυματίες και μεταφέρθηκαν από δύσβατο σε ασφαλές σημείο, όπου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετείχαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Δύο ελαφρά τραυματίες περιπατητές (γυναίκα & άνδρας) εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν από δύσβατο σε ασφαλές σημείο, όπου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του #ΕΚΑΒ, έπειτα από αποπροσανατολισμό τους, στην περιοχή Κιόνι Ιθάκης. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 19, 2026

Οι δύο τουρίστες αγνοούνταν από το απόγευμα της Δευτέρας (18/5), όταν και έστειλαν ένα τελευταίο μήνυμα με τη γεωγραφική τους θέση, η οποία εντοπιζόταν κοντά στον Άγιο Νικόλαο.

Από εκείνη τη στιγμή δεν είχαν δώσει άλλο σημείο ζωής, καθώς έπεσε η μπαταρία στα κινητά τους.

Διαβάστε επίσης:

Πλακιάς: Δεν έχει λογική η ίδρυση τώρα του κόμματος Καρυστιανού

Περιστέρι: Νεκρός ο 36χρονος που παρασύρηθηκε από ΙΧ

Global Sumud Flotilla: Τουλάχιστον 19 Έλληνες ανάμεσα στους ακτιβιστές που αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ – Συνελήφθη η αδελφή του προέδρου της Ιρλανδίας