Green Cola: Εισέρχεται δυναμικά στην Ιαπωνία μέσω στρατηγικής συνεργασίας με την Asahi Soft Drinks

Σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές και απαιτητικές αγορές παγκοσμίως εισέρχεται η Green Cola, καθώς ο Green Beverages Group ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με την Asahi Soft Drinks για την ανάπτυξη και διανομή του ελληνικού brand στην Ιαπωνία και ευρύτερα στην ασιατική αγορά.

Η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη διεθνή επέκταση της Green Cola, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στο εξωτερικό, διαθέτοντας πλέον προϊόντα σε περισσότερες από 40 χώρες.

Μέσω της συνεργασίας με την Asahi Soft Drinks, έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους μη αλκοολούχων ποτών στην Ιαπωνία, η Green Cola αποκτά πρόσβαση σε ένα εκτεταμένο δίκτυο διανομής και σε μία αγορά που θεωρείται σημείο αναφοράς για τις νέες καταναλωτικές τάσεις και την καινοτομία στον κλάδο των αναψυκτικών.

Η συνεργασία καλύπτει, εκτός από την Ιαπωνία, και τις αγορές της Ταϊβάν και της Μογγολίας, ενισχύοντας τη συνολική παρουσία του brand στην Ασία.

Η είσοδος στην ιαπωνική αγορά συνοδεύεται και από τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας του προϊόντος, καθώς οι φιάλες που κυκλοφορούν στην Ιαπωνία φέρουν τη φράση «Born in Greece. Bottled in Japan.», συνδέοντας συμβολικά την ελληνική προέλευση της Green Cola με τη νέα της παρουσία στην ασιατική αγορά.

Η Green Cola επιχειρεί να αξιοποιήσει τη διεθνή στροφή των καταναλωτών προς προϊόντα χωρίς ζάχαρη και με πιο «καθαρά» χαρακτηριστικά σύνθεσης, καθώς το brand έχει συνδεθεί με επιλογές χωρίς ασπαρτάμη και με συστατικά φυτικής προέλευσης.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου Green Beverages, η παρουσία στην Ιαπωνία αποτελεί κομβικό σημείο για τη διεθνή στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς πρόκειται για αγορά με υψηλές απαιτήσεις σε ποιότητα, branding και καινοτομία.

Ο CEO του Ομίλου Green Beverages, Γιώργος Βενιέρης, ανέφερε ότι η συνεργασία με την Asahi Soft Drinks ενισχύει τη διεθνή δυναμική της Green Cola και επιβεβαιώνει τη δυνατότητα ενός ελληνικού brand να αποκτήσει παρουσία σε ιδιαίτερα ώριμες και ανταγωνιστικές αγορές.

Από την πλευρά της Asahi Soft Drinks, ο General Manager Marketing Department, Toru Takahashi, σημείωσε ότι η Green Cola εντάσσεται στη στρατηγική της ιαπωνικής εταιρείας για ανάπτυξη νέων προτάσεων που ανταποκρίνονται στη ζήτηση για προϊόντα χωρίς ζάχαρη και πιο συνειδητές επιλογές κατανάλωσης.

Η επίσημη παρουσίαση του brand στην Ιαπωνία πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2026 με διήμερο launch event στην περιοχή Shibuya του Τόκιο. Στο πλαίσιο της καμπάνιας, η Green Cola υλοποίησε σειρά διαδραστικών ενεργειών με τη συμμετοχή influencers και καταναλωτών, αξιοποιώντας ψηφιακές προβολές και social media περιεχόμενο σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο της πόλης.

Η κίνηση εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια του Ομίλου Green Beverages να ενισχύσει το διεθνές αποτύπωμα της Green Cola σε αγορές με υψηλή καταναλωτική δυναμική και αυξημένο ενδιαφέρον για εναλλακτικά προϊόντα αναψυκτικών.

Διαβάστε επίσης:

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού άναψε το «πράσινο φως» για το deal Μασούτης – Κρητικός στην αγορά

Alpha Bank Campus: Ένα τραπεζικό τετράγωνο που ενώνει την ιστορία της Αθήνας με το μέλλον της οικονομίας

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» κινητοποιεί ελληνικούς και ξένους ομίλους – Το επιχειρηματικό παρασκήνιο του νέου αμυντικού προγράμματος