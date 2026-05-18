ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 11:19
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού άναψε το «πράσινο φως» για το deal Μασούτης – Κρητικός στην αγορά

Η ολοκλήρωση μιας από τις σημαντικότερες συμφωνίες των τελευταίων ετών στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία, μετά την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Διαμαντής Μασούτης.

Η Αρχή Ανταγωνισμού ενέκρινε την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός ΑΕ από τη Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, έπειτα από αξιολόγηση της συναλλαγής και των δεδομένων της αγοράς, δίνοντας το οριστικό «πράσινο φως» για τη συμφωνία.

Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου και ουσιαστικά κλείνει έναν κύκλο διαπραγματεύσεων και διαδικασιών που είχε ξεκινήσει από τις αρχές του έτους.

Οι δύο πλευρές είχαν ήδη από τον Ιανουάριο υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό – προσύμφωνο για τη μεταβίβαση του 100% της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός στη Μασούτης, σε μια κίνηση που προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στην αγορά του λιανεμπορίου, καθώς επηρεάζει άμεσα τις ισορροπίες στον κλάδο των σούπερ μάρκετ.

Η συμφωνία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη στρατηγική ανάπτυξης της Μασούτης, η οποία ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά και διευρύνει το δίκτυο παρουσίας της σε πανελλαδικό επίπεδο.

Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή αναμένεται να εντείνει ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό στον χώρο του οργανωμένου λιανεμπορίου, σε μια περίοδο όπου οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ αναζητούν μεγαλύτερα μεγέθη, ισχυρότερες συνεργασίες και καλύτερες οικονομίες κλίμακας απέναντι στις συνεχείς πιέσεις του κόστους και της καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Κατά την ανακοίνωση της συμφωνίας, οι διοικήσεις των δύο εταιρειών είχαν επισημάνει ότι βασική προτεραιότητα αποτελεί η ομαλή επιχειρησιακή συνέχεια, η διατήρηση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, καθώς και η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Για τη Μασούτης, το deal αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού ενίσχυσης της παρουσίας της στην εγχώρια αγορά, με έμφαση τόσο στην ανάπτυξη του δικτύου της όσο και στη στήριξη της ελληνικής παραγωγής και των συνεργαζόμενων προμηθευτών.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

