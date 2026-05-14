ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 14:46
14.05.2026 12:49

CrediaBank: Πρόσβαση σε περισσότερα από 2.500 ΑΤΜ σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet

Η CrediaBank, σε συνεργασία με την Euronet, προσφέρει το μεγαλύτερο δίκτυο πρόσβασης σε ΑΤΜs πανελλαδικά σήμερα, σε περισσότερα από 2.500 σημεία, χωρίς χρέωση προμήθειας στους πελάτες της για συγκεκριμένες συναλλαγές.

Ενώνοντας τις δυνάμεις τους, η CrediaBank, η τράπεζα που δεν φοβάται να αλλάξει τα δεδομένα και η Euronet, παγκόσμιος ηγέτης στην διαχείριση ΑΤΜs, στις υπηρεσίες έκδοσης και αποδοχής καρτών καθώς και στην επεξεργασία πληρωμών, προσφέρουν τη δυνατότητα της πρόσβασης σε ΑΤΜ ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας.

Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η άμεση εξυπηρέτηση κάθε πελάτη παντού, ακόμα και σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας που δεν υπάρχουν τραπεζικά καταστήματα, με δυνατότητα απεριόριστων συναλλαγών αναλήψεων* και ερώτησης υπολοίπου με μηδενική χρέωση για τους πελάτες της CrediaBank σε 141 ATMs της Τράπεζας (80 εντός καταστημάτων και 61 εκτός καταστημάτων) και περισσότερα από 2.500 ATM Euronet σε όλη την Ελλάδα.

Η χρήση των υπηρεσιών υπόκειται στους όρους συναλλαγών της Τράπεζας και στο ισχύον τιμολόγιο. Περισσότερες πληροφορίες στο crediabank.com.

*σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα όρια και το κανονιστικό πλαίσιο

