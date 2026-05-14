«East of Eden»: Το αριστούργημα του John Steinbeck έρχεται στο Netflix με τη Florence Pugh (photo/video)

Το Netflix αποκάλυψε το πρώτο teaser για τη νέα διασκευή του εμβληματικού έργου του Τζον Στάινμπεκ (John Steinbeck) «Ανατολικά της Εδέμ» («East of Eden», 1952), η οποία πρόκειται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο.

Η Φλόρενς Πιου (Florence Pugh) θα υποδυθεί έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της αμερικανικής λογοτεχνίας, αυτόν της Cathy Ames, έναν ρόλο που στο παρελθόν χάρισε το Όσκαρ στην Τζο Βαν Φλιτ (Jo Van Fleet).

Η μίνι σειρά των 7 επεισοδίων φέρει την υπογραφή της Ζόι Καζάν (Zoe Kazan), εγγονής του Ελία Καζάν (Elia Kazan), ο οποίος είχε σκηνοθετήσει την κλασική ταινία του 1955, με πρωταγωνιστή τον Τζέιμς Ντιν (James Dean).

Κατά την παρουσίαση της σειράς στο Netflix Upfront 2026, η διάσημη πρωταγωνίστρια δήλωσε (μέσω του AV Club): «Η Ζόι [Καζάν] και εγώ, μαζί με μια εκπληκτική ομάδα συνεργατών, εργαζόμαστε χρόνια για να δώσουμε ζωή σε αυτή την ιστορία. Το “East Of Eden” είναι ένα οικογενειακό έπος που εκτείνεται σε τρεις γενιές. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι επιλογές μας αντηχούν στο πέρασμα του χρόνου. Αφορά το πώς παλεύουμε με το καλό και το κακό που υπάρχει μέσα σε όλους μας. Μέσα από επτά καθηλωτικά μέρη, αυτή η διαχρονική ιστορία αγγίζει τον πυρήνα του τι σημαίνει να είσαι ζωντανός. Η γραφή είναι ευφυής, το καστ απίστευτο και το εύρος της παραγωγής επικό».

Στη φιλόδοξη παραγωγή συμπρωταγωνιστούν επίσης οι Κρίστοφερ Άμποτ (Christopher Abbott) και Μάικ Φέιστ (Mike Faist) ως Adam και Charles Trask ενώ συμμετέχουν οι Χουν Λι (Hoon Lee), Τρέισι Λετς (Tracy Letts), Κιάραν Χιντς (Ciarán Hinds), Μάρθα Πλίμπτον (Martha Plimpton), Τζόζεφ Ζάντα (Joseph Zada) και Τζο Άντερς (Joe Anders). Τη σκηνοθεσία ανέλαβαν ο Γκαρθ Ντέιβις (Garth Davis) και η Λορ ντε Κλερμόν-Τονέρ (Laure de Clermont-Tonnerre).

Η σειρά είναι μια παραγωγή των Fifth Season και Anonymous Content, με την Καζάν να εκτελεί χρέη showrunner μαζί με τον Τζεμπ Στιούαρτ (Jeb Stuart). Οι δυο τους συμμετέχουν επίσης στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών, η οποία περιλαμβάνει την Φλόρενς Πιου, τον Ζακ Χέιντεν (Zack Hayden) και τον Στιβ Γκόλιν (Steve Golin), μεταξύ άλλων.

