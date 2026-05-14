14.05.2026 11:53

Survivor – Σταύρος Φλώρος: «Δεν σκοπεύουμε να κινηθούμε νομικά, μας νοιάζει το καλύτερο δυνατό για το παιδί μας» λέει ο πατέρας του (Video)

Στον Άγιο Δομίνικο παραμένει ο Σταύρος Φλώρος, ο παίκτης του Survivor που υπέστη πολύ σοβαρό τραυματισμό την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο.

Ο 22χρονος που υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι, ενώ έχει σοβαρά τραύματα και στο δεξί, νοσηλεύεται, πλέον, εκτός κινδύνου, ενώ αναμένεται η μεταφορά του στις ΗΠΑ για αποκατάσταση.

Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno», ο πατέρας του τόνισε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του δεν σκοπεύουν να κινηθούν νομικά, καθώς το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το καλύτερο δυνατό για το παιδί τους.

«Τα πράγματα είναι καλύτερα, μιλήσαμε την Τρίτη μαζί του. Φαίνεται να έχει αποφύγει τον κίνδυνο. Δοξάζει τον Θεό που είναι ζωντανός, είναι αισιόδοξος. Μας είπε να μην αγχωνόμαστε και ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Πρόκειται να κάνει αποκατάσταση του άλλου ποδιού στην Αμερική, στο Μαϊάμι. Εκεί δρομολογείται να επιληφθεί ένα καλό νοσοκομείο για να κάνει την αποκατάσταση. Οι γιατροί έδωσαν την έγκριση και περιμένουν πότε θα πάει. Οι συγγενείς έφτασαν την Τετάρτη στον Άγιο Δομίνικο. Ο Acun Ilicali επισκέφτηκε το απόγευμα της Τρίτης τον Σταύρο, μετά εμείς τον πήραμε τηλέφωνο και μας είπε τα περαστικά, τις ευχές του και ότι θα του καλύψουν τα έξοδα. Ό,τι χρειαστεί για την ανάρρωση, την αποθεραπεία και την αποκατάσταση για όσο χρειαστεί. Εμείς δεν σκοπεύουμε να κινηθούμε νομικά. Μας νοιάζει το καλύτερο δυνατό για το παιδί μας μέσα σε αυτή τη δυσκολία. Το καλό είναι που ζει. Τα υπόλοιπα όσο μπορούν να βελτιωθούν, ευχής έργον» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

