Ινδία: Εκατόμβη νεκρών από σφοδρή καταιγίδα στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές (videos)

Σφοδρή καταιγίδα που συνοδεύτηκε από βροχή και χαλάζι σάρωσε το πλέον πολυπληθές κρατίδιο της Ινδίας, το Ούταρ Πραντές, προκαλώντας τον θάνατο 100 και πλέον ανθρώπων, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι των υπηρεσιών διάσωσης.

Οι καταιγίδες είναι συχνές σε αυτό το κρατίδιο της βόρειας Ινδίας κατά την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, πριν την έλευση των μουσώνων, αλλά η χθεσινή καταιγίδα είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 59 άνθρωποι, να προκληθούν ζημιές σε 87 σπίτια και να χάσουν τη ζωή τους 114 ζώα, σύμφωνα με τις αρχές.

🚨Severe winds in the state of #Uttar_Pradesh in #India cause the uprooting of an ancient tree. pic.twitter.com/AhgaEFR0dc

📌Severe storms and high-speed winds sweeping across Uttar Pradesh have caused widespread devastation, including the uprooting of over 2,000 trees across the… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) May 13, 2026

Τουλάχιστον 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περίπου 10 επαρχίες, με την περισσότερο πληγείσα να είναι αυτή γύρω από την πόλη Πραγιαγκράτζ, δήλωσε στο Reuters ο αρμόδιος επίτροπος των υπηρεσιών παροχής βοήθειας του κρατιδίου Χρισικές Μπασκάρ Γιασόντ.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση φαίνονται ξεριζωμένα δέντρα και μεγάλες πινακίδες που παρασύρθηκαν και κατέληξαν πάνω σε αυτοκίνητα.

Storm wreaks havoc in Sonbhadra, watch live video of wall collapse, two injured including a woman advocate..

Uttar Pradesh, India…. pic.twitter.com/fYr7cSitUE May 14, 2026

Κάποιοι θάνατοι προκλήθηκαν από την πτώση δέντρων και την κατάρρευση τοίχων, δήλωσε αξιωματούχος των υπηρεσιών παροχής βοήθειας.

BREAKING: At least 45 people have been killed due to adverse weather conditions in Uttar Pradesh, India.



📍Sonbhadra. https://t.co/SGFT2vX9qg pic.twitter.com/9g40ZtiKUm May 13, 2026

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Γιόγκι Αντιτγιανάθ έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να βοηθήσουν τους επιζώντες και να διανείμουν οικονομική βοήθεια εντός 24 ωρών, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Υπό κράτηση για ξέπλυμα χρήματος o πρώην προσωπάρχης του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ

Reuters: Αγώνας για να ξεμπλοκάρει η πώληση του προηγμένου τσιπ της NVidia σε κινεζικούς κολοσσούς

Προειδοποίηση Σι σε Τραμπ: Ξεχάστε την Ταϊβάν, μπορεί να μας οδηγήσει σε σύγκρουση – «Η Κίνα είναι ο μόνος κίνδυνος για την ειρήνη» λέει η Ταϊπέι (video)