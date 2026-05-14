Σαφή προειδοποίηση προς τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το θέμα της Ταϊβάν έστειλε ο Σι Τζινπίνγκ κατά τη σημερινή τους συνάντηση.

Ο Κινέζος πρόεδρος ξεκαθάρισε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι οι δυο χώρες τους θα μπορούσαν να εμπλακούν σε «σύγκρουση», στην περίπτωση που η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Όμως «αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δυο χώρες θα αντιπαρατεθούν», θα μπορούσαν ως και να «εμπλακούν σε σύγκρουση», είπε ο Σι, χρησιμοποιώντας λέξη στη μανδαρινική γλώσσα που πάντως δεν σημαίνει απαραιτήτως ένοπλη σύρραξη.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν μία από τις επαρχίες της, την οποία δεν κατάφερε να ενοποιήσει με το υπόλοιπο έδαφός της μετά το τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1949. Ζητάει μια ειρηνική λύση, όμως επιφυλάσσεται αυτού που θεωρεί δικαίωμά της να προσφύγει στη στρατιωτική ισχύ.

Κυβέρνηση Ταϊβάν: Ο μόνος κίνδυνος για την ειρήνη είναι η Κίνα

Η Ταϊβάν μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο εξέδωσε ανακοίνωση, προειδοποιώντας ότι η Κίνα αποτελεί «τον μοναδικό κίνδυνο» για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά από προειδοποίηση του ίδιου του Κινέζου ηγέτη προς τον Αμερικανό πρόεδρο, ότι το ζήτημα της Ταϊβάν, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση και να φέρει τις σχέσεις Κίνας–ΗΠΑ «σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊβάν αντέδρασε, δηλώνοντας ότι η Κίνα είναι «αυτή τη στιγμή ο μοναδικός κίνδυνος για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα». Επισήμανε ως αποδείξεις τη «στρατιωτική παρενόχληση» από την Κίνα και τις δραστηριότητες της λεγόμενης «γκρίζας ζώνης» γύρω από την Ταϊβάν και την ευρύτερη περιοχή, προσθέτοντας ότι «το Πεκίνο δεν έχει κανένα δικαίωμα να προβάλλει οποιουσδήποτε ισχυρισμούς εκ μέρους της Ταϊβάν στη διεθνή σκηνή».

Ολοκληρώθηκαν οι διμερείς συνομιλίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ ολοκλήρωσαν τις εναρκτήριες δηλώσεις τους στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού και ξεκίνησαν τις διμερείς συνομιλίες κεκλεισμένων των θυρών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν μετά από δύο ώρες και επικεντρώθηκαν σε θέματα όπως το εμπόριο, η τεχνολογία και το Ιράν.

Στην αμερικανική αποστολή συμμετείχαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά και κορυφαίοι επιχειρηματίες. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο διευθύνων σύμβουλος της NVIDIA, Τζένσεν Χουάνγκ, και ο επικεφαλής της Apple, Τιμ Κουκ.

Νωρίτερα, με αυστηρό τελετουργικό και στρατιωτικές τιμές υποδέχθηκε ο Σι Τζινπίνγκ τον Ντόναλντ Τραμπ στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού, στην Πλατεία Τιενανμέν, κατά την έναρξη της κρίσιμης συνάντησής τους στο Πεκίνο. Υπό τους ήχους των εθνικών ύμνων των δύο χωρών και παρουσία στρατιωτικού αγήματος, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία πριν αρχίσουν τις συνομιλίες τους για το εμπόριο, την τεχνολογία και την κρίση με το Ιράν.

Η αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ έφθασε στην Πλατεία Τιενανμέν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης, ώρα Ελλάδας, με τον Αμερικανό πρόεδρο να γίνεται δεκτός σε επίσημη τελετή από τον Σι Τζινπίνγκ.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία μπροστά από το Μεγάλο Παλάτι του Λαού, όπου πραγματοποιούνται σημαντικές πολιτικές εκδηλώσεις στην Κίνα, μεταξύ των οποίων οι ετήσιες συνεδριάσεις του κινεζικού κοινοβουλίου και των ανώτατων συμβουλευτικών οργάνων του κράτους.

Κατά την τελετή υποδοχής, ο Τραμπ και ο Σι στάθηκαν στο κέντρο της πλατείας, ενώ στρατιωτική μπάντα απέδιδε αρχικά τον αμερικανικό εθνικό ύμνο και στη συνέχεια τον κινεζικό.

Οι δύο πρόεδροι περπάτησαν πάνω σε κόκκινο χαλί, μπροστά από παρατεταγμένους στρατιώτες, υπό τους ήχους τελετουργικής μουσικής.

Δίπλα στο κόκκινο χαλί βρίσκονταν παιδιά που κρατούσαν αμερικανικές και κινεζικές σημαίες, καθώς και ανθοδέσμες, επευφημώντας τους δύο ηγέτες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τόσο την αμερικανική όσο και την κινεζική αντιπροσωπεία αξιωματούχων που τον περίμεναν στην πλατεία.

