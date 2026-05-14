ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 08:51
14.05.2026 08:22

ΗΠΑ: Δικαστής αναστέλλει τις κυρώσεις σε βάρος της Φραντσέσκα Αλμπανέζε

Αμερικανός δικαστής έδωσε εντολή χθες Τετάρτη να υπάρξει αναστολή των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί πέρυσι από την Ουάσιγκτον στην ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, την Φραντσέσκα Αλμπανέζε.

Στην Αλμπανέζε επιβάλλονται κυρώσεις από τον Ιούλιο του 2025, έπειτα από σφοδρές επικρίσεις της ιταλίδας νομικού για την πολιτική της κυβέρνησης των ΗΠΑ όσον αφορά τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την έχει κατηγορήσει πως είχε εισηγηθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) να προχωρήσει στην έκδοση εντάλματος σύλληψης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στη θέση από το 2022, η Αλμπανέζε έχει κατηγορήσει το Ισραήλ για τη διάπραξη «γενοκτονίας» στη Λωρίδα της Γάζας, στον πόλεμο που εξαπέλυσε σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Με ετυμηγορία του που δημοσιοποιήθηκε χθες και συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ομοσπονδιακός δικαστής Ρίτσαρντ Λίον διέταξε την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων.

«Η προστασία της ελευθερίας της έκφρασης είναι πάντα προς το δημόσιο συμφέρον», εξήγησε ο δικαστής Λίον.

Η Αλμπανέζε, που εκτιμά ότι οι αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της ήταν «υπολογισμένες» και σκοπό είχαν να την εμποδίσουν στην εκτέλεση «της αποστολής της», χαιρέτισε τη δικαστική απόφαση.

«Μαζί είμαστε ένα», ανέφερε μέσω X, ευχαριστώντας «όλους όσοι προσέφεραν βοήθεια μέχρι τώρα».

Η Ιταλίδα, 49 ετών, που έχει ονομαστεί στη θέση από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και δεν εκφράζεται εξ ονόματος του οργανισμού–εκφέρει προσωπικές της απόψεις–έχει καταγγείλει επανειλημμένα πως δέχεται «απειλές».

