ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 16:42
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

14.02.2026 15:55

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Πάνω από 100 προσωπικότητες του πολιτισμού στηρίζουν την εισηγήτρια του ΟΗΕ – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος

14.02.2026 15:55
Francesca Albanese

Περισσότερες από 100 προσωπικότητες από το χώρο του πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένης της βραβευμένης με Νόμπελ Λογοτεχνίας Ανί Ερνό και της Αμερικανίδας ηθοποιού Σούζαν Σαράντον, εξέφρασαν σήμερα την υποστήριξή τους στην Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Eδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, την παραίτηση της οποίας ζήτησαν η Γαλλία και η Γερμανία έπειτα από πρόσφατες δηλώσεις της για το Ισραήλ, όπως μεταδίδει το AFP.

«Προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας στη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, μια υπερασπίστρια του δικαιώματος των λαών, συμπεριλαμβανομένου του παλαιστινιακού λαού, να υπάρχουν», δήλωσαν αυτές οι προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων οι μουσικοί Πίτερ Γκάμπριελ και Άνι Λένοξ, οι ηθοποιοί Χαβιέ Μπαρδέμ και Μαρκ Ράφαλο, και ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος.

«Είμαστε απείρως περισσότεροι, σε όλο τον κόσμο, που θέλουμε η βία να μην είναι πλέον ο νόμος», αναφέρει η ανοιχτή επιστολή που συνέταξε η συλλογικότητα «Καλλιτέχνες για την Παλαιστίνη». Η επιστολή καταγγέλλει επίσης την έλλειψη κυρώσεων εις βάρος του Ισραήλ από την πλευρά του γαλλικού κράτους. Γάλλοι βουλευτές και αριστεροί ηγέτες (Πράσινοι, Ανυπότακτη Γαλλία κ.λπ.) υποστήριξαν επίσης τη Φραντσέσκα Αλμπανέζε.

Η ίδια η Αλμπανέζε κατήγγειλε τις κατηγορίες ως «ψευδείς» και «χειραγώγηση» των σχολίων της.

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΜΟΣ

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Πάνω από 100 προσωπικότητες του πολιτισμού στηρίζουν την εισηγήτρια του ΟΗΕ – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος

LIFESTYLE

ΚΟΣΜΟΣ

LIFESTYLE

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

LIFESTYLE

