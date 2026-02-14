search
14.02.2026
14.02.2026 14:32

Ο Λευκός Οίκος γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο, δείχνοντας την …αγάπη του σε Μαδούρο και Γροιλανδία με 4 κάρτες

leukos_oikos_sant_valentines_day

Αντιδράσεις στα social media προκάλεσε ο Λευκός Οίκος, με τις κάρτες που «έστειλε» για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

Ξεχωρίζουν εκείνες από τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και εκείνη με τη Γροιλανδία να είναι τοποθετημένη μέσα σε μια καρδιά.

Η πρώτη κάρτα, με το μήνυμα «You captured my heart» («Μου κατέκτησες την καρδιά»), απεικονίζει τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, μετά την επιχείρηση «Absolute Resolve», δεμένο και με καλυμμένα μάτια, κατά τη μεταφορά του στις ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχασε την ευκαιρία να θυμίσει την επιθυμία του Τραμπ να «πάρει» τη Γροιλανδία. «It’s time we define our situationship» («Ήρθε η ώρα να ορίσουμε τη σχέση μας») αναφέρει η κάρτα με φόντο τον χάρτη της αρκτικής νήσου.

Σε άλλη κάρτα, χρησιμοποιείται το διαβόητο στιγμιότυπο του γερουσιαστή Κρις βαν Χόλεν «να πίνει μαργαρίτες» με φερόμενο μέλος συμμορίας στη Σαλβαδόρ. Η κάρτα φέρει με το μήνυμα «My love for you is as strong as Democrats love for illegal aliens» («Η αγάπη μου για σένα είναι τόσο δυνατή όσο η αγάπη των Δημοκρατικών για τους παράνομους μετανάστες»), ενώ συνοδεύεται από τη φράση «I’d fly 1,537 miles to have a drink with you!».

Η τέταρτη κάρτα δείχνει τον Τραμπ να κρατά μια πρόσφατη εκτελεστική εντολή, συνοδευόμενη από το «Executive Order 4547 … UR My Valentine».

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονη που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης – Χειροπέδες και σε 30χρονο οδηγό μηχανής που πήγαινε με 152 χλμ/ώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός ενόψει επικίνδυνων φαινομένων – Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης

ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Τελεσίδικη απόρριψη της προσφυγής της ΑΔΕΔΥ για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

ΚΟΣΜΟΣ

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Πάνω από 100 προσωπικότητες του πολιτισμού στηρίζουν την εισηγήτρια του ΟΗΕ – Ανάμεσά τους ο Λάνθιμος

LIFESTYLE

Στο χειρουργείο μετά από ατύχημα ο Χρήστος Δάντης - Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί οι μικρές πράσινες πινακίδες στις εθνικές οδούς δεν συμβαδίζουν με το GPS στο κινητό μου;

LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

1 / 3