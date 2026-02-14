Ο Λευκός Οίκος γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο, δείχνοντας την …αγάπη του σε Μαδούρο και Γροιλανδία με 4 κάρτες

Αντιδράσεις στα social media προκάλεσε ο Λευκός Οίκος, με τις κάρτες που «έστειλε» για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

Ξεχωρίζουν εκείνες από τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και εκείνη με τη Γροιλανδία να είναι τοποθετημένη μέσα σε μια καρδιά.

Made just for you 💌 pic.twitter.com/DhSgnGK1M6 — The White House (@WhiteHouse) February 14, 2026

Η πρώτη κάρτα, με το μήνυμα «You captured my heart» («Μου κατέκτησες την καρδιά»), απεικονίζει τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, μετά την επιχείρηση «Absolute Resolve», δεμένο και με καλυμμένα μάτια, κατά τη μεταφορά του στις ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχασε την ευκαιρία να θυμίσει την επιθυμία του Τραμπ να «πάρει» τη Γροιλανδία. «It’s time we define our situationship» («Ήρθε η ώρα να ορίσουμε τη σχέση μας») αναφέρει η κάρτα με φόντο τον χάρτη της αρκτικής νήσου.

Σε άλλη κάρτα, χρησιμοποιείται το διαβόητο στιγμιότυπο του γερουσιαστή Κρις βαν Χόλεν «να πίνει μαργαρίτες» με φερόμενο μέλος συμμορίας στη Σαλβαδόρ. Η κάρτα φέρει με το μήνυμα «My love for you is as strong as Democrats love for illegal aliens» («Η αγάπη μου για σένα είναι τόσο δυνατή όσο η αγάπη των Δημοκρατικών για τους παράνομους μετανάστες»), ενώ συνοδεύεται από τη φράση «I’d fly 1,537 miles to have a drink with you!».

Η τέταρτη κάρτα δείχνει τον Τραμπ να κρατά μια πρόσφατη εκτελεστική εντολή, συνοδευόμενη από το «Executive Order 4547 … UR My Valentine».

Διαβάστε επίσης:

Τζέφρι Έπσταϊν: Αυτοκτονία ή δολοφονία; Νέα στοιχεία αμφισβητούν την πρώτη εκδοχή

Φον ντερ Λάιεν στο Μόναχο: «Έφτασε η ώρα για μια νέα, χωρίς ταμπού, στρατηγική ασφάλειας στην Ευρώπη» (Video)

Γάζας: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ανέστειλαν την παροχή “μη αναγκαίων” ιατρικών υπηρεσιών σε μεγάλο νοσοκομείο