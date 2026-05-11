Η συνεχιζόμενη αύξηση στα ενοίκια (7% τον προηγούμενο μήνα) και η δυσκολία εύρεσης προσιτής κατοικίας φέρνουν στο προσκήνιο ξανά το πρόγραμμα «Ανακαινίζω», το οποίο αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, εντός Μαΐου.

Πάνω από 20.000 κατοικίες παραμένουν κλειστές και η κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει κίνητρα για να ανοίξουν ξανά ώστε να αποσυμπιεστεί η στεγαστική κρίση.

Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ και οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν επιδότηση που φτάνει έως τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία.

Οι βασικές προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω»

Για να ενταχθεί ένα ακίνητο στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια:

Να αφορά κατοικία έως 120 τετραγωνικά μέτρα

Να έχει ανεγερθεί με οικοδομική άδεια έως και το 1990

Να προβλέπεται η διάθεσή της προς κατοίκηση μετά την ανακαίνιση

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που θα οριστούν από το πρόγραμμα

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης επιλεξιμότητας αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι το τέλος του μήνα.

Στόχος η αύξηση της προσφοράς κατοικιών

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, η αξιοποίηση χιλιάδων κλειστών διαμερισμάτων θα μπορούσε να λειτουργήσει υποστηρικτικά για την αποκλιμάκωση της στεγαστικής κρίσης.

Την ίδια ώρα, ο κατασκευαστικός κλάδος εκφράζει ανησυχία για τις συνεχείς αυξήσεις στο κόστος των οικοδομικών υλικών, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τόσο τις ανακαινίσεις όσο και το συνολικό κόστος κατασκευής.

