Στεγαστική κρίση: Οι παράγοντες που την προκαλούν – Εντεινόμενη αστικοποίηση αλλά μείωση του δημογραφικού

H σημαντική αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στα ακίνητα τα τελευταία χρόνια, η ενίσχυση του βαθμού αστικοποίησης με παράλληλη αύξηση των μονοπρόσωπων και μονογονεϊκών νοικοκυριών, σε συνδυασμό με την μείωση των ρυθμών αύξησης της οικοδομικής δραστηριότητας, την εκρηκτική επέκταση της βραχυχρόνιας μίσθωσης και τον μεγάλο όγκο των κενών ακινήτων αποτελούν βασικούς παράγοντες για την αύξηση των τιμών κατοικίας και ενοικίων.

Τους παράγοντες αυτούς κωδικοποιεί σε ειδικό κεφάλαιο η έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην έκθεση καταγράφονται ξεχωριστά οι βασικοί παράγοντες από την πλευρά της ζήτησης και από την πλευρά της προσφοράς που έχουν συμβάλει στο στεγαστικό ζήτημα με το οποίο, όπως σημειώνεται, βρίσκονται αντιμέτωπες πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το γενικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η ΤτΕ είναι ότι: Η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των οικιστικών ακινήτων στην Ελλάδα αποδίδεται κυρίως στη διατήρηση συνθηκών υπερβάλλουσας ζήτησης έναντι της διαθέσιμης προσφοράς.

Η εκρηκτική αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στα ακίνητα τα τελευταία χρόνια δεν συνιστά ουδέτερη οικονομική εξέλιξη. Αποτελεί βασικό μηχανισμό εκτόπισης των κατοίκων από τις πόλεις τους. Η Ελλάδα μετατρέπεται σταδιακά σε πεδίο κερδοσκοπίας διεθνών κεφαλαίων, όπου η κατοικία αντιμετωπίζεται ως asset. Παράλληλα, η εντεινόμενη αστικοποίηση και η αύξηση των μονοπρόσωπων και μονογονεϊκών νοικοκυριών διογκώνουν τη ζήτηση, παρά την μείωση του δημογραφικού της χώρας.

Την ίδια στιγμή, η προσφορά κατοικίας υστερεί. Η οικοδομική δραστηριότητα παραμένει καθηλωμένη σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ τεράστιο μέρος του υφιστάμενου αποθέματος παραμένει εκτός αγοράς: είτε δεσμευμένο λόγω ιδιωτικού χρέους είτε εγκαταλελειμμένο λόγω κόστους ανακαίνισης.

Καθοριστικό ρόλο στην όξυνση της κρίσης παίζει η ανεξέλεγκτη επέκταση της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Πάνω από 200.000 ακίνητα έχουν μετατραπεί σε τουριστικά καταλύματα, αφαιρώντας μαζικά κατοικίες από τη μακροχρόνια αγορά και εκτινάσσοντας τα ενοίκια.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στην έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αναγνωρίζει ότι η άνοδος των τιμών οφείλεται σε «υπερβάλλουσα ζήτηση έναντι της προσφοράς».

