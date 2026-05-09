Ελληνικός τουρισμός 2026: Η «ακτινογραφία» της σεζόν – Αντιμέτωποι με το κόστος και τη γεωπολιτική αστάθεια

Η φετινή τουριστική περίοδος εξελίσσεται σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα. Ενώ τα πρώτα στοιχεία του έτους άφηναν υποσχέσεις για νέα ρεκόρ, η «βόμβα» της Ryanair και η διεθνής οικονομική συγκυρία αναγκάζουν τους φορείς να αναθεωρήσουν τις προβλέψεις τους, ισορροπώντας ανάμεσα στην αισιοδοξία και την κρίση.
Παρά τις δυσκολίες, ο ελληνικός τουρισμός επιδεικνύει αξιοσημείωτη αντοχή:
Η στάση της Ryanair αποτελεί πλέον το «αγκάθι» του 2026. Η εταιρεία κατηγορεί ευθέως το «μονοπώλιο» της Fraport και του Αεροδρομίου Αθηνών ότι δεν μετακύλισαν τη μείωση του αεροπορικού φόρου (ADF) στους επιβάτες. Χαρακτηρίζοντας τα ελληνικά αεροδρόμια «μη ανταγωνιστικά» κατά τη χαμηλή περίοδο, η εταιρεία μεταφέρει τα αεροσκάφη της σε Αλβανία, Ιταλία και Σουηδία, χώρες που πρόσφεραν φορολογικά κίνητρα.
Η Ελλάδα φαίνεται να κερδίζει το στοίχημα των εσόδων και των αγορών υψηλού προφίλ, αλλά χάνει τη μάχη της προσιτής συνδεσιμότητας για τον μέσο ταξιδιώτη, με την «τρύπα» της Ryanair να θέτει σε κίνδυνο το όραμα για τουρισμό 365 ημέρες τον χρόνο.
