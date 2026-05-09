Ελληνικός τουρισμός 2026: Η «ακτινογραφία» της σεζόν – Αντιμέτωποι με το κόστος και τη γεωπολιτική αστάθεια

Η φετινή τουριστική περίοδος εξελίσσεται σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα. Ενώ τα πρώτα στοιχεία του έτους άφηναν υποσχέσεις για νέα ρεκόρ, η «βόμβα» της Ryanair και η διεθνής οικονομική συγκυρία αναγκάζουν τους φορείς να αναθεωρήσουν τις προβλέψεις τους, ισορροπώντας ανάμεσα στην αισιοδοξία και την κρίση.

Χαρτογράφηση προβλημάτων και απειλών

Η «έξοδος» της Ryanair: Η απώλεια 700.000 θέσεων (-45%) και η κατάργηση 12 δρομολογίων για τον χειμώνα του 2026 στερεί από τη χώρα τη δυνατότητα για τουρισμό όλο τον χρόνο. Η αποχώρηση της βάσης από τη Θεσσαλονίκη και η αναστολή πτήσεων σε Χανιά και Ηράκλειο εκτός αιχμής, δημιουργούν «τρύπα» στη συνδεσιμότητα της περιφέρειας.

Ενεργειακό κόστος: Με την αεροπορική κηροζίνη στα 1.700 δολάρια ανά τόνο και τη βενζίνη στην Ελλάδα να ξεπερνά τα 2,15€/λίτρο σε περιοχές όπως η Κρήτη, το κόστος μετακίνησης λειτουργεί αποτρεπτικά.

Ακρίβεια & κατανάλωση: Αν και οι αφίξεις παραμένουν σταθερές, η μέση διάρκεια παραμονής μειώνεται. Οι ταξιδιώτες επιλέγουν συντομότερες διακοπές, ενώ η αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων πιέζεται από τον πληθωρισμό.

Γεωπολιτικό ρίσκο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επιφέρει μείωση άνω του 10% στις κρατήσεις από αγορές όπως το Ισραήλ, ενώ επηρεάζει άμεσα και την κίνηση προς την Κύπρο.

Τα «φωτεινά» σημεία της περιόδου

Παρά τις δυσκολίες, ο ελληνικός τουρισμός επιδεικνύει αξιοσημείωτη αντοχή:

Ισχυρό ξεκίνημα: Το πρώτο δίμηνο του 2026 η Ελλάδα κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση 33% στις διεθνείς αφίξεις, σύμφωνα με την European Travel Commission (ETC).

Αμερικανική απόβαση: Καταγράφεται ραγδαία άνοδος στη ζήτηση από τις ΗΠΑ, μια αγορά υψηλών δαπανών, ενώ και από τη Μεγάλη Βρετανία δείχνει ενισχυμένη (+18,4% στις εισπράξεις).

Η άνοδος της Aegean: Σε αντίθεση με τις low-cost, ο εθνικός αερομεταφορέας επεκτείνει τον στόλο του με 8 νέα Airbus A321neo και ανοίγει νέες αγορές (π.χ. Ινδία), ενισχύοντας το προφίλ της χώρας ως προορισμού ποιότητας.

Κρουαζιέρα: Παραμένει η «χρυσή εφεδρεία», με αναμενόμενη αύξηση προσεγγίσεων 4-5%, προσφέροντας σημαντικά έσοδα στις πόλεις-λιμάνια.

Η στρατηγική της Ryanair και η επόμενη μέρα

Η στάση της Ryanair αποτελεί πλέον το «αγκάθι» του 2026. Η εταιρεία κατηγορεί ευθέως το «μονοπώλιο» της Fraport και του Αεροδρομίου Αθηνών ότι δεν μετακύλισαν τη μείωση του αεροπορικού φόρου (ADF) στους επιβάτες. Χαρακτηρίζοντας τα ελληνικά αεροδρόμια «μη ανταγωνιστικά» κατά τη χαμηλή περίοδο, η εταιρεία μεταφέρει τα αεροσκάφη της σε Αλβανία, Ιταλία και Σουηδία, χώρες που πρόσφεραν φορολογικά κίνητρα.

Το 2026 θα είναι η χρονιά της «ποιοτικής μεταστροφής»;

Η Ελλάδα φαίνεται να κερδίζει το στοίχημα των εσόδων και των αγορών υψηλού προφίλ, αλλά χάνει τη μάχη της προσιτής συνδεσιμότητας για τον μέσο ταξιδιώτη, με την «τρύπα» της Ryanair να θέτει σε κίνδυνο το όραμα για τουρισμό 365 ημέρες τον χρόνο.

