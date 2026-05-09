Έκθεση CIA: Το Ιράν μπορεί να αντέξει για 4 μήνες τον αποκλεισμό, δεν θα πιεστεί για συνθηκολόγηση

Το Ιράν φαίνεται πως μπορεί να αντέξει για μήνες τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, χωρίς να οδηγηθεί σε άμεση οικονομική ασφυξία ή σε πιέσεις για συνθηκολόγηση, σύμφωνα με αξιολόγηση της CIA που προκαλεί αμηχανία στην Ουάσινγκτον και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της αμερικανικής στρατηγικής απέναντι στην Τεχεράνη.

Όπως αποκάλυψε πρώτη η Washington Post και μεταδίδει το Reuters, ανάλυση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ιρανικό καθεστώς δεν αναμένεται να δεχθεί σοβαρό οικονομικό πλήγμα από τον αποκλεισμό των λιμανιών του πριν περάσουν περίπου τέσσερις ακόμη μήνες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που γνωρίζει την υπόθεση, η εκτίμηση αυτή δείχνει ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να διαθέτουν περιορισμένη επιρροή απέναντι στην Τεχεράνη, παρά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις οικονομικές πιέσεις.

Η αξιολόγηση της CIA έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να εμφανίσει τον αποκλεισμό ως μέσο στρατηγικής φθοράς του Ιράν, με στόχο να το οδηγήσει σε πολιτικές υποχωρήσεις και σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, το συμπέρασμα των αμερικανικών υπηρεσιών δείχνει ότι η ιρανική οικονομία και ο κρατικός μηχανισμός διαθέτουν ακόμη σημαντικά αποθέματα αντοχής.

«Ψευδείς οι ισχυρισμοί της έκθεσης» λέει αξιωματούχος

Πάντως, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών επιχείρησε να διαψεύσει το περιεχόμενο των διαρροών, χαρακτηρίζοντας «ψευδείς» τους ισχυρισμούς για την έκθεση της CIA. Όπως υποστήριξε, ο αποκλεισμός ήδη προκαλεί «πραγματική και επιδεινούμενη ζημιά», διακόπτοντας το εμπόριο, μειώνοντας δραστικά τα έσοδα και επιταχύνοντας, όπως είπε, τη συνολική οικονομική κατάρρευση της χώρας.

Την ίδια ώρα, οι προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός και πολιτική διευθέτηση της σύγκρουσης φαίνεται να καθυστερούν, ενώ οι μάχες στον Περσικό Κόλπο αναζωπυρώνονται. Την Παρασκευή σημειώθηκαν νέες ανταλλαγές πυρών μέσα και γύρω από το Στενό του Ορμούζ, ενώ νέα επίθεση δέχτηκαν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Ουάσινγκτον περιμένει πλέον την επίσημη απάντηση της Τεχεράνης σε αμερικανική πρόταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επίσημο τερματισμό του πολέμου, πριν ξεκινήσει η συζήτηση για τα πλέον ακανθώδη ζητήματα, με κυριότερο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Θα πρέπει να γνωρίζουμε κάτι μέσα στη μέρα», δήλωσε την Παρασκευή από τη Ρώμη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. «Περιμένουμε την απάντησή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους.

Από ιρανικής πλευράς, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να εξετάζει την αμερικανική πρόταση και πως μέχρι αργά το απόγευμα στην Ουάσινγκτον —λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Τεχεράνη— δεν είχε ληφθεί οριστική απόφαση.

Εντάσεις και πυρά στο Στενό του Ορμούζ

Παράλληλα, συνεχίστηκαν τα επεισόδια στο Στενό του Ορμούζ. Το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι σημειώθηκαν νέες σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ ιρανικών δυνάμεων και αμερικανικών πολεμικών πλοίων, ενώ το Tasnim επικαλέστηκε στρατιωτική πηγή που ανέφερε ότι η κατάσταση είχε προσωρινά εκτονωθεί, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται νέες συγκρούσεις.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι έπληξε δύο πλοία συνδεόμενα με το Ιράν, τα οποία επιχειρούσαν να εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος χτύπησε τις καμινάδες των πλοίων, αναγκάζοντάς τα να αλλάξουν πορεία.

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου —όταν ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινές αεροπορικές επιδρομές σε ιρανικούς στόχους— η Τεχεράνη έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τη διέλευση μη ιρανικών πλοίων από το Στενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν τον περασμένο μήνα με ναυτικό αποκλεισμό ιρανικών πλοίων, μετατρέποντας μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη σε πεδίο ανοιχτής γεωπολιτικής σύγκρουσης.

