Προκλητικό βίντεο με Ισραηλινό στρατιώτη στον Λίβανο – Έβαλε τσιγάρο στο στόμα αγάλματος της Παρθένου Μαρίας

Νέες εικόνες ιεροσυλίας από Ισραηλινό στρατιώτη στον νότια Λίβανο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, μετά την βεβήλωση του αγάλματος του Εσταυρωμένου.

Αυτή τη φορά, Ισραηλινός στρατιώτης φωτογραφήθηκε να καπνίζει και να βάζει ένα άλλο τσιγάρο στο στόμα ενός αγάλματος της Παναγίας στο χριστιανικό χωριό Ντέμπελ, όπου ζουν κυρίως Καθολικοί μαρωνίτες χριστιανοί.

Israeli soldier caught desecrating Virgin Mary statue in Lebanon (This is the 3rd Time Israeli Soldiers release this type of Desecrating Video ) An image has emerged of an Israeli soldier pressing a cigarette to the mouth of a Virgin Mary statue in southern Lebanon. It is the… pic.twitter.com/aYdcjFAd6W — Rizvana Raza (@Rizvana_Raza) May 8, 2026

Μετά την συγνώμη του Ισραήλ για τον Εσταυρωμένο, νέα πράξη φανατισμού

Οι νέες προκλητικές εικόνες καταγράφηκαν στο ίδιο χωριό που τον περασμένο μήνα ένας στρατιώτης των IDF έσπασε με βαριοπούλα ένα άγαλμα του Εσταυρωμένου.

Η πράξη του προκάλεσε την παγκόσμια κατακραυγή και οδήγησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, να ζητήσει δημοσίως συγνώμη από όλες τις χριστιανικές κοινότητες.

Ο επικεφαλής της κοινότητας του Ντέμπελ, πατέρας Φάντι Φελφέλι, δήλωσε στο BBC ότι υπάρχουν μισαλλόδοξα άτομα στον ισραηλινό στρατό που δεν έχουν ηθική και αξίες και χαρακτήρισε τη νέα βεβήλωση χριστιανικού αγάλματος ως πράξη μεγάλο φανατισμού

Ο πατέρας Φελφέλι δήλωσε ωστόσο ότι το άγαλμα της Παναγίας παρέμεινε άθικτο και όχι σπασμένο.

Η πράξη καταδικάστηκε επίσης ως «ασεβής και εξωφρενική συμπεριφορά» από τον εκπρόσωπο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στους Αγίους Τόπους.

«Καλούμε την ισραηλινή κυβέρνηση και τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) να δράσουν και να στείλουν ένα σαφές μήνυμα ότι μια τέτοια συμπεριφορά είναι απαράδεκτη, δεν πρέπει να επαναληφθεί και ότι η υπόθεση πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη μέγιστη σοβαρότητα», δήλωσε η Custodia Terrae Sanctae στην ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.

Η ανακοίνωση των IDF: Θα ληφθούν «διοικητικά μέτρα»

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, δήλωσε ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε πριν από αρκετές εβδομάδες, το θέμα ερευνάται και θα ληφθούν τα κατάλληλα «διοικητικά μέτρα» εναντίον του στρατιώτη.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις σέβονται την ελευθερία της θρησκείας και της λατρείας, καθώς και τους ιερούς τόπους και τα θρησκευτικά σύμβολα όλων των θρησκειών και κοινοτήτων», πρόσθεσε.

Μετά από την διεθνή καταδίκη, ο νεαρός Ισραηλινός στρατιώτης που χτύπησε το άγαλμα του Ιησού και ένας άλλος που φωτογράφισε την πράξη, καταδικάστηκαν σε 30 ημέρες φυλακής.

Διαβάστε επίσης

Δυο νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ εναντίον σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό

Τραμπ: Περιμένει απάντηση από το Ιράν και αφήνει ανοιχτή την επαναφορά του «Σχεδίου Ελευθερία» – Με… Στάνλεϊ Κιούμπρικ τον χλευάζει Τεχεράνη

Λίβανος: Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων – Δύο παιδιά και τρεις γυναίκες στα θύματα