Τρεις εμφανίσεις UFO στην Ελλάδα περιλαμβάνονται στα αρχεία του Πενταγώνου – Όσα είδαν οι Αμερικανοί πιλότοι

Τουλάχιστον 3 φορές αναφέρεται η Ελλάδα στα έγγραφα του Πεντάγωνου σχετικά με την εμφάνιση UFO ή την καταγραφή ανεξήγητων φαινομένων. Τα σχετικά αρχεία ανάρτησε την Παρασκευή (08.05.2026) το Αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, προκαλώντας ανησυχία και εγείροντας το ενδιαφέρον στους λάτρεις του μυστηρίου.

Το αρχείο δημοσιεύτηκε σε ειδική ιστοσελίδα του Πενταγώνου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από έγγραφα που επί χρόνια παρέμεναν περιορισμένης πρόσβασης. Η πρώτη δέσμη περιλαμβάνει 162 φακέλους και έγγραφα ομοσπονδιακών υπηρεσιών, παλαιά διπλωματικά τηλεγραφήματα και απομαγνητοφωνήσεις από επανδρωμένες αποστολές της NASA. Μέσα σε αυτά, αναφέρεται και η Ελλάδα για τρία περιστατικά με UFO που καταγράφηκαν στα τέλη του 2023 και στις αρχές του 2024.

Η πρώτη φορά γίνεται για τις 27 Οκτωβρίου 2023. Τότε παρατηρήθηκε ένα μικρό, φαινομενικά κυκλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε να κινείται πολύ χαμηλά πάνω από το Αιγαίο, ενώ φέρεται να έκανε απότομους ελιγμούς πριν χαθεί από το σύστημα παρακολούθησης.

Η δεύτερη περίπτωση, στις 29 Οκτωβρίου 2023, αφορά επίσης μικρό κυκλικό αντικείμενο, το οποίο, σύμφωνα με την αναφορά, κινήθηκε πάνω από τη θάλασσα με κατεύθυνση προς την ξηρά και στη συνέχεια χάθηκε από την εικόνα.

🛸Archivo Ovni

📍Grecia – 01/10/2023



Otro objeto no identificado que ejecuta giros bruscos y repetidos de casi 90 grados, maniobras que ninguna aeronave actual puede realizar a esas velocidades.



Un piloto sometido a esas fuerzas habría perdido el conocimiento en segundos. pic.twitter.com/6ykSByc83h — Gustavo Cardenas (@gustav0cardenas) May 8, 2026

Στα ίδια αρχεία περιλαμβάνεται και τρίτη, μη επιλυθείσα αναφορά UAP (Ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα), η οποία καταχωρίστηκε τον Ιανουάριο του 2024. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν προκύπτουν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της παρατήρησης ή για τη φύση του αντικειμένου.

Σε κάθε περίπτωση, το αμερικανικό Πεντάγωνο διευκρινίζει ότι οι περιγραφές που περιλαμβάνονται στα έγγραφα αντανακλούν την αντίληψη και την εκτίμηση των προσώπων ή των συστημάτων που κατέγραψαν τα περιστατικά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται στις αναφορές, όπως επισημαίνεται, δεν πρέπει να θεωρούνται οριστική ένδειξη για τη φύση, την προέλευση ή τις δυνατότητες των αντικειμένων.

Το Πεντάγωνο σημειώνει ότι ορισμένα στοιχεία έχουν αφαιρεθεί για την προστασία αυτοπτών μαρτύρων, κυβερνητικών εγκαταστάσεων ή ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν στρατιωτικές υποδομές. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι δεν έχουν αποκρυφθεί πληροφορίες που σχετίζονται με τη φύση ή την ύπαρξη περιστατικών τα οποία είχαν αναφερθεί ως UAP ή συναφή φαινόμενα.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ ανέφερε ότι έγγραφα που χαρακτηρίζονταν για χρόνια ως απόρρητα είχαν συμβάλει στη συντήρηση εικασιών και ότι οι Αμερικανοί πολίτες πρέπει πλέον να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτό το υλικό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο ότι θα ζητούσε από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να εντοπίσουν και να δημοσιοποιήσουν φακέλους που σχετίζονται με εξωγήινη ζωή και μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας PURSUE για μέγιστη διαφάνεια.

Η δημοσιοποίηση των φακέλων για τα UAP έρχεται μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να ανοίξει και άλλα ιστορικά αρχεία υψηλού δημόσιου ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων έγγραφα που συνδέονται με τις δολοφονίες του Τζον Κένεντι, του Ρόμπερτ Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ.

