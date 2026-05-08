Κρήτη: «Το περιμέναμε το κακό, η αστυνομία και η δικαιοσύνη δεν προστάτευσαν το παιδί μου» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου Νικήτα (Videos)

Σοκ και οργή συνεχίζει να προκαλεί στην Κρήτη η υπόθεση της δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, με τον πατέρα του να ξεσπά δημόσια, τονίζοντας ότι η αστυνομία και η δικαιοσύνη δεν προστάτευσαν το παιδί του.

Οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση διαδέχονται η μία την άλλη, με την οικογένεια του θύματος να περιγράφει ένα μακρύ χρονικό απειλών και επιθέσεων από τον 54χρονο δράστη του εγκλήματος προς τον 21χρονο, στη διάρκεια των τελευταίων τριών χρόνων.

Όπως τονίζουν, παρά τις επανειλημμένες αναφορές τους στις Αρχές, ο 54χρονος παρέμενε ελεύθερος, μέχρι που τελικά εκτέλεσε εν ψυχρώ τον 21χρονο, στη μέση του δρόμου.

Η απόπειρα δολοφονίας τα Χριστούγεννα του 2024 και οι συνεχείς απειλές

Ο πατέρας του Νικήτα, μιλώντας στην εκπομπή Live News, περιέγραψε με λεπτομέρειες επίθεση του 54χρονου στον 21χρονο, που έλαβε χώρα έξω από το σπίτι τους τα Χριστούγεννα του 2024. Τότε, ο 54χρονος είχε κρυφτεί σε καλαμιές και επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στον 21χρονο.

«Τον περίμενε κρυμμένος στα χόρτα και του επιτέθηκε πισώπλατα. Επειδή όμως ο μικρός είχε τον νου του γενικά, γιατί ήξερε ότι κινδυνεύει, άκουσε το τσαρχάλισμα και γύρισε πίσω, οπότε πρόλαβε και έβαλε τα χέρια του», σημείωσε σχετικά ο πατέρας του Νικήτα.

Ο νεαρός τότε προσπάθησε να ξεφύγει, ενώ ο πατέρας του, που κοιμόταν, ξύπνησε από τις φωνές και έτρεξε έξω. Σύμφωνα με την οικογένεια, ο δράστης πυροβόλησε προς το μέρος του 21χρονου και της αδελφής του, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

«Κοιμόμουν επί 3 χρόνια με ρούχα και αρβύλες για να βγω ανά πάσα στιγμή έξω. Δεν κοιμόμουν μέχρι να σχολάσει παιδί από τη δουλειά και να έρθει ο Νικήτας σπίτι. 26 του Δεκέμβρη (σ.σ. το 2024) είχαμε πάει στο χωριό και την ώρα που φεύγαμε, πέρασε ο 54χρονος από εδώ μάς κοίταξε και έφυγε. Το βράδυ που γυρίσαμε, ήρθε ένας φίλος και πήρε τον Νικήτα να βγουν βόλτα. Γύρισε στις 3 το ξημέρωμα και ο 54χρονος ήταν κρυμμένος κρατώντας ένα σίδερο, περίμενε το παιδί για να του επιτεθεί. Άκουσα το παιδί να φωνάζει βοήθεια και πετάχτηκα έξω μαζί με την κόρη μου», περιέγραψε ο πατέρας του 21χρονου.

«Ο γιος μου τον χτύπησε με ένα ξύλο και εγώ με την άλλη μου κόρη τον κυνηγήσαμε και τον χτυπήσαμε. Αυτός έβγαλε το περίστροφο και άρχισε να πυροβολεί προς το μέρος των παιδιών. Εγώ έτρεχα με ένα σίδερο και θα τον προλάβαινα, αλλά είδα κάτω τα παιδιά μου. Τι να κυνηγούσα; Έπρεπε να δω τα παιδιά μου τι έχουν πάθει. Πήγαμε στην αστυνομία τους έδειξα το σίδερο που είχε μαζί, δεν το πήραν να το εξετάσουν, δεν το προστάτευσε ούτε η αστυνομία, ούτε η δικαιοσύνη το παιδί μου. Απορώ γιατί αυτός ήταν ελεύθερος ακόμη», συνέχισε ο ίδιος.

«Είχαμε ειρωνείες από τους αστυνομικούς»

Παράλληλα, κατήγγειλε συνεχείς απειλές από τον 54χρονο προς όλη την οικογένεια: «Περνούσε μπροστά από τη δουλειά της γυναίκας μου και της έλεγε “εμένα να με θυμάσαι, θα δείτε τι θα πάθετε από εμένα”. Απειλούσαν συνέχεια. Μας έκαναν συνέχεια bullying. Εγώ πριν την απόπειρα είχα πάει στο αστυνομικό τμήμα Αμμουδάρας και κάναμε καταγγελία, και μου είπαν “καλά δεν έβγαλαν και όπλο να σας ρίξουν, δεν σας σκότωσαν κιόλας”. Είχαμε ειρωνείες από τους αστυνομικούς. Έχει ανθρώπους μέσα. Ο διοικητής του τμήματος είναι κύριος και μας βοήθησε. Ζούσαμε με φόβο, το περίμενα να γίνει αυτό».

Σε άλλο περιστατικό, πριν από περίπου τρεις μήνες, ο 54χρονος είχε στήσει ενέδρα στον 21χρονο κοντά στον χώρο εργασίας του. Ο 54χρονος είχε πλησιάσει το όχημα του Νικήτα και έψαχνε να τον βρει, ο 21χρονος, όμως, τον είδε, και έφυγε από το σημείο προσεκτικά, ενώ μόλις απομακρύνθηκε λίγο άρχισε να τρέχει και να ζητά βοήθεια. Τότε, μια γυναίκα που τον γνώριζε, του άνοιξε την πόρτα και τον έσωσε.

«Ακούω φωνές και ουρλιαχτά, “βοήθεια, βοήθεια, με κυνηγάνε”. Αυτό. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν τίποτα παιδιά που κάνουν πλάκα. Μετά που έγιναν πια έντονα τα ουρλιαχτά, κοιτάζω στον δρόμο κάτω. Είμαι ακριβώς κάτω από τη πλατεία Σκαλλονδών και βλέπω δύο μορφές να τρέχουν, με τον Νικήτα μπροστά και τον άλλο πίσω. Έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα. Μου έκανε εντύπωση. Είδα έναν μεγάλο ενήλικα να τρέχει πίσω από ένα παιδί. Αυτό είδα ουσιαστικά», περιέγραψε η γυναίκα που είχε σώσει τότε τον 21χρονο.

Υπενθυμίζεται ότι για τη φονική επίθεση με έξι σφαίρες που έχει «παγώσει» ολόκληρη την Κρήτη έχει προφυλακιστεί ο 54χρονος που έχει ομολογήσει την πράξη του, ενώ στη φυλακή βρίσκεται και η 56χρονη σύζυγός του.

