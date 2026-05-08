Έρχεται νέα νομοθετική παρέμβαση για τα ηλεκτρικά πατίνια: Καθολική απαγόρευση για ανήλικους και ασφάλιση για αστική ευθύνη

Νομοθετική παρέμβαση ετοιμάζεται για πατίνια από τα συναρμόδια υπουργεία.

Νωρίτερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε ότι ετοιμάζεται σχέδιο για την πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση.

Τα κύρια σκέλη της παρέμβασης

καθολική απαγόρευση χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών σε οδηγούς κάτω των 18 ετών. υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για αστική ευθύνη, καλύπτοντας τον οδηγό τόσο σε περίπτωση που τραυματιστεί ο ίδιος αλλά και αν τραυματίσει κάποιον άλλον επιβολή προστίμων στους παραβάτες καθώς και στις εταιρείες ενοικίασης αυτών των πατινιών «κόφτης ταχύτητας» στα πατίνια τρόπος ταυτοποιήσης

Μεταξύ άλλων, εξετάζεται να επιτρέπεται η κυκλοφορία των πατινιών μόνο σε μικρούς δρόμους, με το όριο ταχύτητας 30 χιλιομέτρων την ώρα αλλά και να υπάρξει τρόπος ταυτοποίησης του οχήματος, όπως για παράδειγμα μία πινακίδα κυκλοφορίας ενώ όσον αφορά τους οδηγούς, εξετάζεται το ενδεχόμενο να παίρνουν κάποια πιστοποίηση ικανότητας οδήγησης.

Παραμένει ο κίνδυνος για τον 12χρονο

Σε πολύωρο χειρουργείο υποβλήθηκε ο 12χρονος που είχε ατύχημα με το πατίνι του στον Ασπρόπυργο, προκειμένου οι γιατροί να αντιμετωπίσουν τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη. Οι γιατροί εκτιμούν πως η πρώτη «μάχη» για τη ζωή του έχει κερδηθεί, όμως ο κίνδυνος δεν έχει απομακρυνθεί και τα επόμενα δύο 24ωρα είναι κρίσιμα.

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας Άννα Μαστοράκου, οι τραυματισμοί που έχει υποστεί το παιδί, είναι κυρίως στην περιοχή του κρανίου, στη σπονδυλική στήλη, που είναι περιοχή πολύ κρίσιμη διότι μπορεί να αφήσει αναπηρία.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο ανήλικος φέρεται να παραβίασε στοπ, ενώ παρότι φορούσε κράνος δεν το είχε δέσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, μέσα στο 2025 προσήλθαν (σ.σ. σε νοσοκομεία) 400 παιδιά από ατυχήματα με πατίνι.

