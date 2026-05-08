Ηράκλειο: Άνδρας έκανε κεφαλοκλείδωμα στην πρώην σύντροφό του και την έσερνε στο έδαφος – Σοκαριστικό βίντεο

Την επίθεση ενός άνδρα στην πρώην σύντροφό του κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε καφετέρια στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Όπως διακρίνεται στο βίντεο, που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το cretalive.gr, η γυναίκα μπαίνει σε μία καφετέρια μόνη της. Ένας άνδρας, εμφανώς γνωστός της, την ακολουθεί, της επιτίθεται, της κλειδώνει το κεφάλι με τα χέρια του, την αρπάζει από το λαιμό και τη ρίχνει κάτω.

Ο άνδρας πιέζει τη γυναίκα στον αυχένα, ενώ παράλληλα την κρατάει σφιχτά από το χέρι. Η γυναίκα αντιστέκεται και χτυπάει τον άνδρα σε μία προσπάθεια να ελευθερωθεί από τη λαβή του, όμως σωριάζεται εκ νέου. Φωνάζει για βοήθεια μέχρι που ο άνδρας τελικά την αφήνει και φεύγει από το κατάστημα.



Λίγο αργότερα, ωστόσο, ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο οποίος ενημερώθηκε για το περιστατικό στην καφετέρια και είδε το βίντεο από τις κάμερες, τον εντόπισε να παραπατάει στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, τον αναγνώρισε και τον συνέλαβε μαζί με άλλους αστυνομικούς που είχαν σπεύσει στο σημείο.

Διαβάστε επίσης:

Με δύο σφαίρες από απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου αποτελείωσε ο Παρασύρης τον Νικήτα – Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής

Ερευνάται η σύνδεση της Ουκρανίας με το μυστηριώδες θαλάσσιο drone που βρέθηκε σε σπηλιά της Λευκάδας – Το σενάριο στοχοποίησης ρωσικού πλοίου

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών με online παραγγελίες και QR codes









