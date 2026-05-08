search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 19:53
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.05.2026 18:39

Ηράκλειο: Άνδρας έκανε κεφαλοκλείδωμα στην πρώην σύντροφό του και την έσερνε στο έδαφος – Σοκαριστικό βίντεο

08.05.2026 18:39
xylodarmos gynaikas irakleio – new

Την επίθεση ενός άνδρα στην πρώην σύντροφό του κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε καφετέρια στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Όπως διακρίνεται στο βίντεο, που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το cretalive.gr, η γυναίκα μπαίνει σε μία καφετέρια μόνη της. Ένας άνδρας, εμφανώς γνωστός της, την ακολουθεί, της επιτίθεται, της κλειδώνει το κεφάλι με τα χέρια του, την αρπάζει από το λαιμό  και τη ρίχνει κάτω.

Ο άνδρας πιέζει τη γυναίκα στον αυχένα, ενώ παράλληλα την κρατάει σφιχτά από το χέρι. Η γυναίκα αντιστέκεται και χτυπάει τον άνδρα σε μία προσπάθεια να ελευθερωθεί από τη λαβή του, όμως σωριάζεται εκ νέου. Φωνάζει για βοήθεια μέχρι που ο άνδρας τελικά την αφήνει και φεύγει από το κατάστημα.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο οποίος ενημερώθηκε για το περιστατικό στην καφετέρια και είδε το βίντεο από τις κάμερες, τον εντόπισε να παραπατάει στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, τον αναγνώρισε και τον συνέλαβε μαζί με άλλους αστυνομικούς που είχαν σπεύσει στο σημείο.

Διαβάστε επίσης:

Με δύο σφαίρες από απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου αποτελείωσε ο Παρασύρης τον Νικήτα – Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής

Ερευνάται η σύνδεση της Ουκρανίας με το μυστηριώδες θαλάσσιο drone που βρέθηκε σε σπηλιά της Λευκάδας – Το σενάριο στοχοποίησης ρωσικού πλοίου

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών με online παραγγελίες και QR codes




google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ufo-12-new
ΚΟΣΜΟΣ

«Απολαύστε το»: Γιατί τώρα οι «αποκαλύψεις» Τραμπ για τα UFO – Ο πόλεμος στο Ιράν και οι… εξωγήινοι στο Αιγαίο

fideias synenteyxi – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα… μαργαριτάρια του Φειδία σε συνέντευξη και η απίθανη δικαιολογία που επικαλέστηκε

Χριστίνα Παντελή
ADVERTORIAL

Η πιανίστα Χριστίνα Παντελή ερμηνεύει έργα του Ιωσήφ Παπαδάτου στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ

xorafia
ΚΟΣΜΟΣ

Η ωρολογιακή βόμβα των λιπασμάτων απειλεί να αυξήσει τις τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη

tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
MEDIA

«Τόμπολα» τηλεθέασης από το «Σόι σου» την Πέμπτη (8/5)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

kriti_goneis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κρήτη: Σε φυλακή εκτός νησιού ο 54χρονος και η σύζυγός του - Εμφανίστηκε αμετανόητος στην απολογία του

dimitris-oikonomou-new
MEDIA

Χωρίς τον Άκη Παυλόπουλο σήμερα ο Δημήτρης Οικονόμου - «Δεν πρόκειται να τον δείτε μέχρι νεωτέρας» (Video)

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

adwnis tsipras maria beny
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Άδωνις εξέθεσε Δένδια, η αιχμή Μητσοτάκη για εκλογές, ο διαγωνισμός Τσίπρα – Καρυστιανού, ο ΣΥΡΙΖΑ πάει μέχρι τέλους και η ισορροπία Βενιζέλου   

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 19:53
ufo-12-new
ΚΟΣΜΟΣ

«Απολαύστε το»: Γιατί τώρα οι «αποκαλύψεις» Τραμπ για τα UFO – Ο πόλεμος στο Ιράν και οι… εξωγήινοι στο Αιγαίο

fideias synenteyxi – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα… μαργαριτάρια του Φειδία σε συνέντευξη και η απίθανη δικαιολογία που επικαλέστηκε

Χριστίνα Παντελή
ADVERTORIAL

Η πιανίστα Χριστίνα Παντελή ερμηνεύει έργα του Ιωσήφ Παπαδάτου στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ

1 / 3