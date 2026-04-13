ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 00:15
13.04.2026 22:34

Άγριο περιστατικό στις Κυκλάδες: Ανήλικος ξυλοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας σε πλατεία – Βίντεο-σοκ καταγράφει την επίθεση

asthenoforo

Σοκ προκαλούν εικόνες που έχουν έρθει στη δημοσιότητα και καταγράφουν έναν ιδιαίτερα βίαιο ξυλοδαρμό ανηλίκου από ομάδα νεαρών σε νησί των Κυκλάδων.

Όπως μεταδίδει το Mega, τρεις νεαροί ηλικίας 16, 17 και 18 ετών επιτίθενται με σφοδρότητα σε συνομήλικό τους, σε κεντρική πλατεία του νησιού. Στο οπτικό υλικό διακρίνεται ο ανήλικος να δέχεται διαδοχικά χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές κυρίως στο πρόσωπο, την ώρα που επιχειρεί χωρίς αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το σημείο.

Η ένταση της επίθεσης κορυφώνεται όταν ένα ισχυρό χτύπημα τον ρίχνει στο έδαφος αναίσθητο. Τη στιγμή εκείνη, οι φερόμενοι ως δράστες ακούγονται να σχολιάζουν «λιποθύμησε» και αμέσως μετά απομακρύνονται από την πλατεία, εγκαταλείποντας το θύμα.

Στο σημείο κλήθηκε και έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον ανήλικο, ο οποίος τελικά ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι το περιστατικό κατεγράφη από παρευρισκόμενους με κινητά τηλέφωνα, ενώ άλλοι παρακολουθούν χωρίς καμία παρέμβαση, με κάποιους μάλιστα να προχωρούν σε ύβρεις, ενισχύοντας την εικόνα αδιαφορίας που καταγράφεται στο βίντεο.

Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επίθεση αποδίδεται σε προσωπική διαφορά, καθώς φέρεται να έγινε «για τα μάτια» μιας κοπέλας, στοιχείο που –όπως αναφέρεται– πυροδότησε την ένταση μεταξύ των νεαρών.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων – 59 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στη στεριά

Πάσχα με αυστηρούς ελέγχους: Πάνω από 18.000 αλκοτέστ και μόλις 102 οι παραβάτες

«Γολγοθάς» η επιστροφή μετά το Πάσχα: Ουρές χιλιομέτρων στην Αθηνών Κορίνθου, καθυστερήσεις στην Αθηνών – Λαμίας





google_news_icon

masoud_pezeshkian
Ιράν: Ο Πεζεσκιάν ζητά από την ΕΕ να συνδράμει στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου

sanchez-wife
Σε δίκη παραπέμπεται η σύζυγος του Σάντσεθ – Αντιμέτωπη με κατηγορίες για διαφθορά και υπεξαίρεση

trump-eksot
Νέο σόου Τραμπ στον Λευκό Οίκο: Παρήγγειλε fast food και άφησε φιλοδώρημα 100 δολάρια (Photos/Video)

netanyahu-345
Παραλήρημα Νετανιάχου για Ευρώπη: «Έχετε ξεχάσει το Ολοκαύτωμα» – Παρά τη διεθνή κατακραυγή εναντίον του ζητάει και τα ρέστα

hormuz
Σε ισχύ ο αποκλεισμός στον Περσικό: «Όποιο ιρανικό πλοίο πλησιάσει, θα καταστραφεί», λέει ο Τραμπ, «Θα νοσταλγείτε τις τωρινές τιμές της βενζίνης», απαντά το Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

moufteia-komotinis-123
«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

padousi new
Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

irakleio zimies pasxa – new
Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

trump_jesus
Ο Τραμπ «έκοψε καπίστρι» και αυτοπαρουσιάζεται ως.... Ιησούς - Η πρώτη αντίδραση του Βατικανού μετά τη νέα αδιανόητη ανάρτηση

erietta-koyrkoyloy-new
Εριέττα Κούρκουλου για το Birth Center: Έρχεται μια νέα αρχή (Video)

masoud_pezeshkian
sanchez-wife
trump-eksot
