Άγριο περιστατικό στις Κυκλάδες: Ανήλικος ξυλοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας σε πλατεία – Βίντεο-σοκ καταγράφει την επίθεση

Σοκ προκαλούν εικόνες που έχουν έρθει στη δημοσιότητα και καταγράφουν έναν ιδιαίτερα βίαιο ξυλοδαρμό ανηλίκου από ομάδα νεαρών σε νησί των Κυκλάδων.

Όπως μεταδίδει το Mega, τρεις νεαροί ηλικίας 16, 17 και 18 ετών επιτίθενται με σφοδρότητα σε συνομήλικό τους, σε κεντρική πλατεία του νησιού. Στο οπτικό υλικό διακρίνεται ο ανήλικος να δέχεται διαδοχικά χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές κυρίως στο πρόσωπο, την ώρα που επιχειρεί χωρίς αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το σημείο.

Η ένταση της επίθεσης κορυφώνεται όταν ένα ισχυρό χτύπημα τον ρίχνει στο έδαφος αναίσθητο. Τη στιγμή εκείνη, οι φερόμενοι ως δράστες ακούγονται να σχολιάζουν «λιποθύμησε» και αμέσως μετά απομακρύνονται από την πλατεία, εγκαταλείποντας το θύμα.

Στο σημείο κλήθηκε και έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον ανήλικο, ο οποίος τελικά ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι το περιστατικό κατεγράφη από παρευρισκόμενους με κινητά τηλέφωνα, ενώ άλλοι παρακολουθούν χωρίς καμία παρέμβαση, με κάποιους μάλιστα να προχωρούν σε ύβρεις, ενισχύοντας την εικόνα αδιαφορίας που καταγράφεται στο βίντεο.

Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επίθεση αποδίδεται σε προσωπική διαφορά, καθώς φέρεται να έγινε «για τα μάτια» μιας κοπέλας, στοιχείο που –όπως αναφέρεται– πυροδότησε την ένταση μεταξύ των νεαρών.

Διαβάστε επίσης:

