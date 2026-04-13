search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 22:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.04.2026 21:12

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων – 59 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στη στεριά

Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 59 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, υπό τον συντονισμό του Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λέμβος που βρισκόταν σε δυσχερή θέση εντοπίστηκε σε απόσταση 32 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες στις οποίες συμμετείχαν γαλλικό πολεμικό πλοίο καθώς και αεροσκάφος της Frontex.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τη διάσωση και περισυλλογή των 59 αλλοδαπών επιβαινόντων από φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά, το οποίο έσπευσε στην περιοχή για να συνδράμει.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στον Κόλπο Μεσαράς, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής από τις αρμόδιες αρχές.

Σημειώνεται ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ήταν μέτριες, με ανέμους έντασης 4 έως 5 μποφόρ, γεγονός που δυσχέραινε το έργο των διασωστών.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3