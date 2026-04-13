Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων – 59 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στη στεριά

Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 59 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, υπό τον συντονισμό του Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λέμβος που βρισκόταν σε δυσχερή θέση εντοπίστηκε σε απόσταση 32 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες στις οποίες συμμετείχαν γαλλικό πολεμικό πλοίο καθώς και αεροσκάφος της Frontex.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τη διάσωση και περισυλλογή των 59 αλλοδαπών επιβαινόντων από φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά, το οποίο έσπευσε στην περιοχή για να συνδράμει.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στον Κόλπο Μεσαράς, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής από τις αρμόδιες αρχές.

Σημειώνεται ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ήταν μέτριες, με ανέμους έντασης 4 έως 5 μποφόρ, γεγονός που δυσχέραινε το έργο των διασωστών.

Διαβάστε επίσης:

