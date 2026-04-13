Μαχαίρωσαν στο πόδι υπάλληλο περιπτέρου στα Εξάρχεια – Χειρουργήθηκε στον Ερυθρό Σταυρό

Επίθεση με μαχαίρι δέχτηκε ένας 50χρονος υπάλληλος περιπτέρου στα Εξάρχεια το απόγευμα της Δευτέρας (13/4).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 18:30 άγνωστος δράστης επιχείρησε να αφαιρέσει αντικείμενα από περίπτερο, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Αλεξάνδρας. Ο δράστης έγινε αντιληπτός από τον υπάλληλο, ο οποίος επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει. Στην προσπάθειά του αυτή, ο υπάλληλος δέχθηκε πλήγμα με μαχαίρι στον μηρό από τον άγνωστο, που κατάφερε να διαφύγει.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης οι οποίοι έκαναν τουρνικέ στον 50χρονο για να σταματήσουν την αιμορραγία. Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου αυτή την ώρα υποβάλλεται σε εγχείρηση.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Διαβάστε επίσης:

