search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 22:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.04.2026 20:12

Μαχαίρωσαν στο πόδι υπάλληλο περιπτέρου στα Εξάρχεια – Χειρουργήθηκε στον Ερυθρό Σταυρό

Επίθεση με μαχαίρι δέχτηκε ένας 50χρονος υπάλληλος περιπτέρου στα Εξάρχεια το απόγευμα της Δευτέρας (13/4).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 18:30 άγνωστος δράστης επιχείρησε να αφαιρέσει αντικείμενα από περίπτερο, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Αλεξάνδρας. Ο δράστης έγινε αντιληπτός από τον υπάλληλο, ο οποίος επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει. Στην προσπάθειά του αυτή, ο υπάλληλος δέχθηκε πλήγμα με μαχαίρι στον μηρό από τον άγνωστο, που κατάφερε να διαφύγει.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης οι οποίοι έκαναν τουρνικέ στον 50χρονο για να σταματήσουν την αιμορραγία. Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός,  όπου αυτή την ώρα υποβάλλεται σε εγχείρηση.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του όταν «καρφώθηκε» σε απορριμματοφόρο

Παξοί: «Δεν κουνούσε ούτε τα πάνω ούτε τα κάτω άκρα, σε μισή ώρα κατέληξε» – Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας για τον 15χρονο

Μετ΄ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων: Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών Κορίνθου- Προβλήματα και στην Αθηνών -Λαμίας, live η κίνηση





Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυρ ομαδόν από Αθήνα και Λευκωσία για τις δηλώσεις Φιντάν: «Δεν δεχόμαστε υποδείξεις» – «Στοχεύει στην πρόκληση έντασης»

ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων – 59 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στη στεριά

ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα με αυστηρούς ελέγχους: Πάνω από 18.000 αλκοτέστ και μόλις 102 οι παραβάτες

ΕΛΛΑΔΑ

«Γολγοθάς» η επιστροφή μετά το Πάσχα: Ουρές χιλιομέτρων στην Αθηνών Κορίνθου, καθυστερήσεις στην Αθηνών – Λαμίας, live η κίνηση

ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Δέσμευση Μαγιάρ για δημοκρατική στροφή, με στόχο την αποδέσμευση των κονδυλίων της ΕΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

LIFESTYLE

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «έκοψε καπίστρι» και αυτοπαρουσιάζεται ως.... Ιησούς - Η πρώτη αντίδραση του Βατικανού μετά τη νέα αδιανόητη ανάρτηση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ειρηνικός Ωκεανός: Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «δρόμο από κίτρινα τούβλα», αλλά δεν ήταν αυτό που πίστευαν…

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

