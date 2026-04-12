Ξάνθη: Επίθεση με μαχαίρι και δύο συλλήψεις (Photo)

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε η αστυνομία στην Ξάνθη σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της άμεσης συνέργειας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και της παράβασης του νόμου περί όπλων.

Προηγήθηκε φραστικό επεισόδιο μέσω τηλεφωνικής κλήσης του ενός δράστη με το θύμα, ενώ στη συνέχεια ο δεύτερος δράστης μετέφερε τον πρώτο σε περιοχή της πόλης, όπου συναντήθηκε με τον παθόντα και μετά από διαπληκτισμό τον τραυμάτισε με μαχαίρι.

Ο παθών διεκομίσθη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης όπου και νοσηλεύεται. Στην κατοχή του πρώτου συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι, το οποίο και θεωρείται ότι είναι το όπλο της επίθεσης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.

