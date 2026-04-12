Βόλος: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο με μηχανή

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στον Βόλο την Κυριακή του Πάσχα (12/4), καθώς 23χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα σε τροχαίο.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο νεαρός έχασε τον έλεγχο της μηχανής του στο ύψος της περιοχής Μπουρμπουλήθρα και κατέληξε στο οδόστρωμα, περίπου στις 4 τα ξημερώματα.

Ο νεαρός φέρεται να πέθανε ακαριαία, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ματωμένο Πάσχα: 19χρονος έχασε το δάχτυλό του από κροτίδα – 24χρονος τραυματίστηκε στο μάτι από «σαΐτα»