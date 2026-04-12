Θανατηφόρο τροχαίο στην Καβάλα: Δεν είχε δίπλωμα ο πατέρας της 3χρονης που σκοτώθηκε

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε χθες, Μεγάλο Σάββατο, σε περιοχή του Δήμου Παγγαίου, στην Καβάλα. Ένα τρίχρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε σφοδρό τροχαίο έξω από τον οικισμό του Παλαιοχωρίου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο μοιραίο όχημα επέβαιναν επίσης οι γονείς του παιδιού και το αδελφάκι του ενώ όπως είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, η μητέρα κρατούσε στην αγκαλιά της το τρίχρονο παιδί στη θέση του συνοδηγού, όταν το ΙΧ τους συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 51χρονος.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του το τριών ετών παιδί. Οι γονείς του και το αδελφάκι του καθώς και ο οδηγός του άλλου ΙΧ τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 28χρονος πατέρας του παιδιού, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

Πώς έγινε το τροχαίο

Στην αγκαλιά της μητέρας του, στη θέση του συνοδηγού, καθόταν το τρίχρονο κοριτσάκι που βρήκε ακαριαίο θάνατο, το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, στην Καβάλα, όταν δύο οχήματα -εκ των οποίων το ένα ταξί- συγκρούστηκαν έξω από τον οικισμό του Παλαιοχωρίου.

«Το κοριτσάκι ήταν νεκρό, έγινε μεγάλη προσπάθεια ανάνηψης από τους γιατρούς και το προσωπικό του νοσοκομείου χωρίς επιτυχία. Η μητέρα, σύμφωνα με μαρτυρία του πατέρα και των διασωστών κρατούσε το παιδί στο μπροστινό κάθισμα αγκαλιά» επισήμανε, μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κ. Μιχάλης Γιαννάκος.

Με κατάγματα στη σπονδυλική στήλη ο 10χρονος

«Η μητέρα φέρει πολύ σοβαρά τραύματα και χθες υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και το 10χρονο αγόρι που έχει και αυτό κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, θλάσεις και κακώσεις», πρόσθεσε ο ίδιος, γνωστοποιώντας ότι μεταφέρθηκε από την Καβάλα, μετά τις εξετάσεις που έγιναν, στην παιδοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης για πιο εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα».

Διαβάστε επίσης:

Απάτες Phishing: Τα «έξυπνα» μηνύματα που αδειάζουν λογαριασμούς – Τι πρέπει να προσέχετε

Ματωμένο Πάσχα: 19χρονος έχασε το δάχτυλό του από κροτίδα – 24χρονος τραυματίστηκε στο μάτι από «σαΐτα»

Ρέθυμνο: 11χρονος έπεσε σε πηγάδι 5 μέτρων

