Το μήνυμα της Τσιμτσιλή στην Τίνα Μεσσαροπούλου (Video)

Για την επαγγελματική της πορεία αλλά και για τις ισορροπίες που προσπαθεί να κρατήσει καθημερινά για να ανταπεξέλθει στην απαιτητική καθημερινότητα μίλησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

«Απολαμβάνω την επιτυχία. Γενικώς είμαι ευγνώμων για όλα όσα συμβαίνουν, είμαι χαρούμενη. Ευχαριστώ και τον Θεό και τους ανθρώπους που με βοήθησαν και τον Θεό που μου έφερε ευκαιρίες και δυνατότητες να κάνω πράγματα που ονειρευόμουν. Αλλά από κει και πέρα, δεν σου κρύβω ότι η έντονη καθημερινότητα πολλές φορές, δεν με αφήνει να τα απολαύσω όσο θα ήθελα. Σε αυτή τη φάση δεν σκεφτόμαστε κάτι μα αλλάξουμε. Κι αν προκύψει μια αλλαγή, μπορεί να είναι εξ ανάγκης. Όχι επειδή το σχεδιάζουμε», ανέφερε αρχικά.

Η παρουσιάστρια του ALPHA δεν έκρυψε ότι οι ρυθμοί της τηλεοπτικής πραγματικότητας είναι συχνά εξαντλητικοί, γεγονός που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο βιώνει την επαγγελματική της επιτυχία.

Σημείωσε, ωστόσο, πως δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σκέψεις για αλλαγές στην επαγγελματική της πορεία, εκτός αν αυτές προκύψουν από ανάγκη και όχι από σχεδιασμό.

Στο τέλος των δηλώσεών της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε και στη συνεργάτιδά της, Τίνα Μεσσαροπούλου, στέλνοντας δημόσια ευχές για την περιπέτεια υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλώνακη.

«Η Τίνα μας νομίζω ότι είναι καλύτερα και ευχόμαστε σύντομα να είναι κοντά μας».

