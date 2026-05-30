Τέρενς Κουίκ: «Μετανιώνω, αλλά είχα παντρευτεί τη δημοσιογραφία» – «Έχω δεχτεί πισώπλατες μαχαιριές» (Video)

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Τέρενς Κουίκ στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», μιλώντας για την επαγγελματική του διαδρομή, την τηλεόραση του σήμερα, τις προσωπικές θυσίες που έκανε για τη δουλειά του, αλλά και το βιβλίο που βρίσκεται στα σκαριά.

Ο έμπειρος δημοσιογράφος παραδέχθηκε ότι, παρότι η πρωινή τηλεόραση εξακολουθεί να του λείπει, η ενασχόλησή του με την εφημερίδα στην οποία εργάζεται αποτελεί αυτή τη στιγμή την απόλυτη προτεραιότητά του.

«Το πρωινό μου λείπει ειλικρινά. Τώρα είμαι σε μια εφημερίδα που είμαι από τις έξι το πρωί μέχρι τις δώδεκα το βράδυ. Η απόλυτη προτεραιότητα τώρα για μένα είναι η εφημερίδα. Δεν μπορώ να φύγω από τη μεγάλη αγκαλιά που μου έχει απλώσει η Έμυ Λιβανίου και ο συνεκδότης της. Την Έμυ την αγαπώ, η ίδια λέει ο δάσκαλός μου. Τη διάλεξα βλέποντάς την σε ένα βραδινό δελτίο ειδήσεων. Έπεσα στην καλύτερη συγκυρία! Η Έμυ και ο Πέτρος είναι η οικογένειά μου».

Η κριτική του για τη σημερινή τηλεόραση

Ο Τέρενς Κουίκ δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί η τηλεοπτική ενημέρωση τα τελευταία χρόνια, εκφράζοντας την άποψη ότι οι ειδήσεις έχουν μετατραπεί σε τηλεοπτικό θέαμα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην περίπτωση της Τατιάνας Στεφανίδου, υποστηρίζοντας ότι η πορεία και η προσφορά της στον χώρο θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν με διαφορετικό τρόπο.

«Με ενοχλεί στην τηλεόραση ότι οι ειδήσεις έχουν γίνει σόου! Σε καμία περίπτωση δεν μπορείς ένα όνομα σαν την Τατιάνα, σου αρέσει δεν σου αρέσει αυτή ήταν η επιτυχία της. Να της στήνεις μια εκπομπή, να την ξεκινάς σε ένα άθλιο ντεκόρ που έπαιξε ρόλο και μια μέρα να αναγκαστεί να σηκωθεί να φύγει. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή απέναντι σε ανθρώπους που έχουν τη δική τους ιστορία».

Οι στιγμές που βρέθηκε αντιμέτωπος με τον κίνδυνο

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο δημοσιογράφος θυμήθηκε ορισμένες από τις πιο δύσκολες και επικίνδυνες στιγμές της καριέρας του, τόσο σε τηλεοπτικά πλατό όσο και σε πολεμικά μέτωπα του εξωτερικού.

«Ένα σοκ που είχα πάθει στην τηλεόραση ήταν όταν έπεσε ένας προβολέας και έπεσε μπροστά μου. Τη γλίτωσα εκεί. Άλλο περιστατικό ήταν στο Βελιγράδι στον εμφύλιο πόλεμο και έπεφταν οι τουφεκιές. Επίσης στον πόλεμο της εισβολής του Ισραήλ στο Λίβανο, το τζιπ πάτησε την νάρκη και τινάχθηκε στον αέρα».

Η γέννηση του παιδιού του και ο θάνατος του Κωνσταντίνου Καραμανλή

Μία από τις πιο έντονες αναμνήσεις της επαγγελματικής του ζωής συνδέεται με την ημέρα του θανάτου του Κωνσταντίνου Καραμανλή, όταν η δημοσιογραφική επικαιρότητα συνέπεσε με μία από τις σημαντικότερες προσωπικές στιγμές της ζωής του.

«Όταν πέθανε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ήμουν το παιδί του πολιτικά. Όταν τελείωσε η μετάδοση, μου είπαν στο ακουστικό να φύγω κατευθείαν στο ΙΑΣΩ. Γεννούσε η γυναίκα μου!».

Οι θυσίες για τη δουλειά και οι «πισώπλατες μαχαιριές»

Ο Τέρενς Κουίκ παραδέχθηκε ότι η αφοσίωσή του στη δημοσιογραφία είχε κόστος στην προσωπική και οικογενειακή του ζωή, ενώ αποκάλυψε ότι ετοιμάζει βιβλίο στο οποίο θα καταγράψει δύσκολες εμπειρίες και συμπεριφορές που συνάντησε κατά τη διάρκεια της πορείας του.

«Έχασα στιγμές από το μεγάλωμα των παιδιών μου. Μετανιώνω αλλά είχα παντρευτεί τη δημοσιογραφία. Δίνω λιγότερο χρόνο στο σπίτι και περισσότερη στη δουλειά. Όταν σου έχουν εμπιστευτεί μια θέση, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Έχω δεχτεί πισώπλατες μαχαιριές και είναι το βιβλίο που θα γράψω! Ως δημοσιογράφος άκουσα άδικα σχόλια, όχι για τον Κουίκ. Αλλά τους ενοχλούσε ο ανταγωνισμός με το μέσο. Άκουσα πολλά!».

Η άποψή του για τη Μαρία Καρυστιανού

Στο τέλος της συνέντευξης, ο δημοσιογράφος σχολίασε και τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τη Μαρία Καρυστιανού και την πιθανή πολιτική της πορεία, εκτιμώντας ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα.

«Είναι νωρίς να κάνουμε πολιτική κριτική για τη Μαρία Καρυστιανού. Δεν νομίζω ότι θα έχει το γκελ που βλέπαμε στην αρχή από λάθος χειρισμούς αλλά και από λάθος πολιτικό προσανατολισμό».

