Μαρία Ηλιάκη: Η απρόσμενη ερώτηση της κόρης της – «Κόντεψα να πνιγώ» (Video)

Μια τρυφερή συζήτηση που είχε με την κόρη της Κατερίνα σχετικά με την υιοθεσία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η παρουσιάστρια Μαρία Ηλιάκη.

Όπως ανέφερε η ίδια η κόρη της την ρώτησε απρόσμενα αν θα ήθελε να υιοθετήσουν ένα παιδί γεγονός που αιφνιδίασε την παρουσιάστρια.

«Μαμά, θες να υιοθετήσουμε ένα παιδάκι”; Κόντεψα να πνιγώ, αρχικά, όχι στo “να υιοθετήσουμε”, αλλά στο άλλο ένα παιδάκι, γιατί όπως σας έχω πει πια δεν έχω κουράγιο. Μακάρι να ήμουν μικρότερη, δεν είμαι όμως. Της λέω “Κατερινάκι μου πως το σκέφτηκες αυτό;…», ανέφερε αρχικά η Μαρία Ηλιάκη.

Και συνέχισε: «Να μου λέει, “μου είπε η φίλη σου η Ελένη πως αν δεν μπορεί να κάνει παιδάκι, θα υιοθετήσει ένα. Τι σημαίνει μαμά υιοθετώ;” Της τα είχε πει η Ελένη, της τα εξηγώ κι εγώ…».

«Αφού της εξηγώ, καταλαβαίνει και στενοχωριέται πως κάποια παιδάκια δεν έχουνε μαμά και μπαμπά και ανοίγουμε διάφορες κουβέντες… Μου λέει στο τέλος της κουβέντας “Μαμά αν δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε, θα κάνεις άλλο ένα”, της λέω “Μπράβο, ωραία η λύση σου”. Κοίτα να δεις πώς σκέφτονται τα παιδιά, είναι απίστευτο τι ατάκες μπορούν να σου πουν», κατέληξε η παρουσιάστρια.

