Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη κατά 74χρονης με λεία 50.000 ευρώ – 27χρονος παρίστανε τον συμβολαιογράφο

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, τηλεφωνική απάτη σε βάρος 74χρονης γυναίκας, που έγινε την περασμένη Τρίτη σε χωριό του Κιλκίς. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 27χρονου ημεδαπού άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, συνεργός του τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της ηλικιωμένης και προσποιούμενος τον συμβολαιογράφο, την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα, προκειμένου δήθεν να καταμετρηθούν.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 5.300 ευρώ, 32 λίρες Αγγλίας και διάφορα κοσμήματα, τα οποία παρέλαβε ο προαναφερόμενος άνδρας και διέφυγε με όχημα, ιδιοκτησίας της 32χρονης αδελφής του.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Στο μεταξύ, με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συστήνει στους πολίτες:

* Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

* Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

* Ενημερώνετε πάντα την αστυνομία, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Υπενθυμίζει ακόμα, πως η διάδοση των σχετικών συμβουλών σε συγγενείς, φίλους και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, μπορεί να αποτρέψει νέα περιστατικά εξαπάτησης.

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».

