Νέος τόμος αναδεικνύει τα vintage αυτοκίνητα ως έργα τέχνης

Ο Κεν Γκρος έχει αφιερώσει την καριέρα του υποστηρίζοντας ότι τα vintage αυτοκίνητα αξίζουν να γίνονται κατανοητά με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα εκλεκτά έπιπλα ή τα έργα τέχνης, ως αντικείμενα που διαμορφώνονται από την ανθρώπινη πρόθεση, την τεχνική μαεστρία και μια συγκεκριμένη πολιτιστική στιγμή.

Ο τόμος Vintage Cars του Assouline, που θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 2026 επιβεβαιώνει αυτό το επιχείρημα με τον πιο άμεσο δυνατό τρόπο: 208 σελίδες μεγάλου μεγέθους με φωτογραφίες του Laziz Hamani, με κάθε εικόνα να αποκαλύπτει τις γλυπτικές γραμμές και τα φωτεινά φινιρίσματα μηχανών που έχουν ξεπεράσει τις εποχές που κατασκευάστηκαν.

Διαβάστε επίσης:

Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Οι ειδικές του Σαββάτου που αξίζει να πας



Το οικονομικό EV φορτηγάκι-SUV του Jeff Bezos βγαίνει στην αγορά – Πάνω από 160.000 κρατήσεις (photos/video)

Αυτό είναι το Νο1 σε πωλήσεις supermini στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή – Με όφελος έως 3.700 ευρώ