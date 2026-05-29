search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 01:04
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.05.2026 23:38

Καραλής: Πέρασε τα 6 μέτρα στη Λεμεσό και αποθεώθηκε (Video)

29.05.2026 23:38
karalis

Με άλμα στα 6,00 μέτρα, ο Εμμανουήλ Καραλής έκλεισε μέσα σε αποθέωση το διεθνές μίτινγκ στίβου στο «Τσίρειο» Στάδιο της Λεμεσού, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες που τον συνοδεύουν στη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Άλμα στα 6 μέτρα και αποθέωση στο «Τσίρειο»

Ο 26χρονος πρωταθλητής του επί κοντώ ξεπέρασε για 20ή συνολικά φορά στην καριέρα του το συγκεκριμένο ύψος, ενώ αυτή ήταν η πρώτη του επιτυχία στα 6,00 μ. στη φετινή σεζόν του ανοιχτού στίβου.

Στη δεύτερη παρουσία του στον ανοιχτό στίβο, μετά την πρεμιέρα του στη θερινή περίοδο στην Κίνα, ο αθλητής του Ολυμπιακού εμφανίστηκε αισθητά βελτιωμένος και έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο ετοιμότητας.

Η πορεία του στον αγώνα

Ο Καραλής ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 5,65 μ., ύψος που πέρασε στη δεύτερη προσπάθειά του. Στη συνέχεια βρήκε γρήγορα ρυθμό και συνέχισε με μεγαλύτερη άνεση.

Στα 5,85 μ. δεν συνάντησε δυσκολίες, σημειώνοντας παράλληλα νέο ρεκόρ διοργάνωσης. Ακολούθως υπερέβη και τα 6,00 μ. με χαρακτηριστική ευκολία, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των φιλάθλων στο «Τσίρειο» Στάδιο.

Η προσπάθεια στα 6,15 μέτρα

Μετά το επιτυχημένο άλμα στα 6,00 μ., ο Καραλής ζήτησε να ανέβει ο πήχης στα 6,15 μ., στοχεύοντας στο δεύτερο υψηλότερο άλμα της καριέρας του.

Το ατομικό του ρεκόρ παραμένει στα 6,17 μ., επίδοση που είχε σημειώσει στις 28 Φεβρουαρίου στο κλειστό στάδιο της Παιανίας.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δοκίμασε δύο φορές στα 6,15 μ. πριν ολοκληρώσει τον αγώνα του. Στη συνέχεια, υποσχέθηκε στους θεατές ότι θα επιστρέψει στη Λεμεσό για ακόμη μεγαλύτερες πτήσεις.

Διαβάστε επίσης

Στο φόρτε του ο Τεντόγλου: Πέταξε στα 8.49 μέτρα και κατέκτησε το Diamond League στη Λεμεσό – Η καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο

Παναθηναϊκός σε Μπαρτζώκα: «Πέρα από παράφωνος, σταμάτα να γίνεσαι και παραχαράκτης της ιστορίας»

Forbes: Η λίστα με τις 30 πολυτιμότερες ομάδες στον κόσμο – Χωρίς εκπλήξεις η κορυφή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thess-ksylodarmos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα 67χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό από τον πρώην γαμπρό του (Video)

vorizia_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι υπό όρους οι 15 κατηγορούμενοι του νέου κυκλώματος στην Κρήτη – Το Σάββατο η απολογία των δύο λογιστών

pikermi
ΕΛΛΑΔΑ

Πικέρμι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη

ali khamenei iran
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Μεγαλειώδη» κηδεία ετοιμάζουν για τον Αλί Χαμενεΐ, τρεις μήνες μετά τον θάνατό του

trump kennedy center
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δικαστήριο διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φεύγουν μαζικά για σύνταξη πριν έρθουν τα δύσκολα με όρια ηλικίας και νέες αλλαγές

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Της εξόρυξης το… κάγκελο - Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 01:03
thess-ksylodarmos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα 67χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό από τον πρώην γαμπρό του (Video)

vorizia_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι υπό όρους οι 15 κατηγορούμενοι του νέου κυκλώματος στην Κρήτη – Το Σάββατο η απολογία των δύο λογιστών

pikermi
ΕΛΛΑΔΑ

Πικέρμι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη

1 / 3