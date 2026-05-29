Καραλής: Πέρασε τα 6 μέτρα στη Λεμεσό και αποθεώθηκε (Video)

Με άλμα στα 6,00 μέτρα, ο Εμμανουήλ Καραλής έκλεισε μέσα σε αποθέωση το διεθνές μίτινγκ στίβου στο «Τσίρειο» Στάδιο της Λεμεσού, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές προσδοκίες που τον συνοδεύουν στη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Ο 26χρονος πρωταθλητής του επί κοντώ ξεπέρασε για 20ή συνολικά φορά στην καριέρα του το συγκεκριμένο ύψος, ενώ αυτή ήταν η πρώτη του επιτυχία στα 6,00 μ. στη φετινή σεζόν του ανοιχτού στίβου.

Στη δεύτερη παρουσία του στον ανοιχτό στίβο, μετά την πρεμιέρα του στη θερινή περίοδο στην Κίνα, ο αθλητής του Ολυμπιακού εμφανίστηκε αισθητά βελτιωμένος και έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο ετοιμότητας.

Η πορεία του στον αγώνα

Ο Καραλής ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 5,65 μ., ύψος που πέρασε στη δεύτερη προσπάθειά του. Στη συνέχεια βρήκε γρήγορα ρυθμό και συνέχισε με μεγαλύτερη άνεση.

Στα 5,85 μ. δεν συνάντησε δυσκολίες, σημειώνοντας παράλληλα νέο ρεκόρ διοργάνωσης. Ακολούθως υπερέβη και τα 6,00 μ. με χαρακτηριστική ευκολία, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των φιλάθλων στο «Τσίρειο» Στάδιο.

Η προσπάθεια στα 6,15 μέτρα

Μετά το επιτυχημένο άλμα στα 6,00 μ., ο Καραλής ζήτησε να ανέβει ο πήχης στα 6,15 μ., στοχεύοντας στο δεύτερο υψηλότερο άλμα της καριέρας του.

Το ατομικό του ρεκόρ παραμένει στα 6,17 μ., επίδοση που είχε σημειώσει στις 28 Φεβρουαρίου στο κλειστό στάδιο της Παιανίας.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δοκίμασε δύο φορές στα 6,15 μ. πριν ολοκληρώσει τον αγώνα του. Στη συνέχεια, υποσχέθηκε στους θεατές ότι θα επιστρέψει στη Λεμεσό για ακόμη μεγαλύτερες πτήσεις.

