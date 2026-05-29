Στο φόρτε του ο Τεντόγλου: Πέταξε στα 8.49 μέτρα και κατέκτησε το Diamond League στη Λεμεσό – Η καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την κορυφή κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Λεμεσού. Ο Έλληνας άλτης πετώντας στα 8.49 μέτρα, πέτυχε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο.
Μετά από μία δύσκολη χρονιά με τραυματισμούς, ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης φαίνεται ότι ξαναβρήκε το ρυθμό του και υπόσχεται μεγάλες επιδόσεις.
Στις πρώτες του προσπάθειες πέρασε τα 8 μέτρα, αλλά πατούσε πολύ μακριά από τη βαλβίδα. Στο 6ο και τελευταίο εκτοξεύτηκσε στα 8.49μ.
Ο Μίλτος Τεντόγλου αναγνώρισε ότι η περασμένη χρονιά ήταν δύσκολη και δήλωσε ότι η φετινή θα είναι η χρονιά του. «Με πείσμωσε, αυτή η χρονιά θα είναι η καλύτερη μου».
Διαβάστε επίσης
Παναθηναϊκός σε Μπαρτζώκα: «Πέρα από παράφωνος, σταμάτα να γίνεσαι και παραχαράκτης της ιστορίας»
Forbes: Η λίστα με τις 30 πολυτιμότερες ομάδες στον κόσμο – Χωρίς εκπλήξεις η κορυφή
Το Βερολίνο θέλει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036, εκατό χρόνια μετά την Ολυμπιάδα του… Χίλτερ – Αντιδράσεις στο εσωτερικό
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.