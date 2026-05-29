Στο φόρτε του ο Τεντόγλου: Πέταξε στα 8.49 μέτρα και κατέκτησε το Diamond League στη Λεμεσό – Η καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο

Την κορυφή κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Λεμεσού. Ο Έλληνας άλτης πετώντας στα 8.49 μέτρα, πέτυχε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο.

Μετά από μία δύσκολη χρονιά με τραυματισμούς, ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης φαίνεται ότι ξαναβρήκε το ρυθμό του και υπόσχεται μεγάλες επιδόσεις.

Στις πρώτες του προσπάθειες πέρασε τα 8 μέτρα, αλλά πατούσε πολύ μακριά από τη βαλβίδα. Στο 6ο και τελευταίο εκτοξεύτηκσε στα 8.49μ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου αναγνώρισε ότι η περασμένη χρονιά ήταν δύσκολη και δήλωσε ότι η φετινή θα είναι η χρονιά του. «Με πείσμωσε, αυτή η χρονιά θα είναι η καλύτερη μου».

