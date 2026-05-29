Στη Βουλή του Βερολίνου CDU, SPD και AfD υπερψήφισαν τη θέση υποψηφιότητας για να φιλοξενήσει η πόλη τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036.

Ήδη στις αρχές Μαΐου η Γερουσία του Βερολίνου είχε εγκρίνει το σχέδιο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σχεδόν αποκλειστικά ήδη υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ σχεδιάζονται πολλοί αγώνες ως “city events” σε διάφορα ελκυστικά σημεία στο κέντρο της πόλης, βάσει των προτύπων που έθεσαν οι προηγούμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024 στο Παρίσι.

Μαζί με το Μόναχο, το Αμβούργο και τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία με κέντρο την Κολωνία, το Βερολίνο είναι μία από τις τέσσερις γερμανικές υποψήφιες πόλεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στις 26 Σεπτεμβρίου η Γερμανική Ολυμπιακή Αθλητική Συνομοσπονδία (DOSB) πρόκειται να επιλέξει την πόλη που θα τεθεί υποψήφια ενώπιον της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ). Υπό εξέταση βρίσκονται οι Θερινοί Αγώνες του 2036, του 2040 ή του 2044.

Κριτική για την ιστορική ημερομηνία

Κριτική έχει προκύψει ωστόσο για το ενδεχόμενο να επιστρέψουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Βερολίνο ακριβώς 100 χρόνια μετά τους Αγώνες του Βερολίνου του 1936, που διοργανώθηκαν από τον Αδόλφο Χίτλερ και τους εθνικοσοσιαλιστές.

«Δημιουργείται η παράξενη εντύπωση μιας γιορτής 100 χρόνων», είχε δηλώσει εδώ και αρκετό καιρό ο ιστορικός Όλιβερ Χίλμες στην Tagesspiegel, όταν τα ολυμπιακά σχέδια του Βερολίνου άρχισαν να παίρνουν σάρκα και οστά. Επομένως, σύμφωνα με τον ιστορικό θα ήταν αναγκαία μια ιδιαίτερη μορφή συνοδείας, ώστε να ενταχθούν στο κατάλληλο πλαίσιο οι ιστορικές συνάφειες.

Οι υποστηρικτές των Ολυμπιακών Αγώνων προσδοκούν από την άλλη πλευρά πως η διοργάνωση των Αγώνων θα αποτελέσει έναν «επενδυτικό επιταχυντή» για την πόλη σε πολλούς τομείς, όπως στον αθλητισμό, στις τοπικές συγκοινωνίες και την κατασκευή κατοικιών.

Υψηλό κόστος ή υψηλά κέρδη;

Τα δύο κόμματα που καταψήφισαν την υποψηφιότητα, οι Πράσινοι και η Αριστερά, επισημαίνουν αντιθέτως τον κίνδυνο εκτόξευσης του κόστους και επικρίνουν τις προσδοκίες για τον θετικό αντίκτυπο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ως κενές υποσχέσεις και ουτοπικά σχέδια.

Η Γερουσία υπολόγισε πως οι Αγώνες θα κοστίσουν συνολικά 4,82 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από προβλέψεις εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Με έσοδα 5,24 δισεκατομμυρίων θα προέκυπτε ένα κέρδος περίπου 420 εκατομμυρίων ευρώ, από το οποίο το ένα τέταρτο θα έπρεπε να αποδοθεί στη ΔΟΕ.

Ο Τομπίας Σούλτσε από την Αριστερά αντέτεινε πως οι τρεις τελευταίοι Ολυμπιακοί Αγώνες κατέληξαν να κοστίσουν περισσότερο από το διπλάσιο σε σχέση με τους αρχικούς υπολογισμούς. Και την ίδια στιγμή, πολλές από τις περίπου 4.450 αθλητικές εγκαταστάσεις σε 1.200 τοποθεσίες στο Βερολίνο «χρειάζονται ανακαίνιση, αλλά μόνο 80 πρόκειται να ανακαινιστούν».

Πηγή: DW

