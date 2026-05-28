Η Σάκκαρη λύγισε τη Λιού με σπουδαία ανατροπή και συνεχίζει στο Ρολάν Γκαρός – Επόμενη αντίπαλός της η Τσουαλίσκα

Την πρόκρισή της στον 3ο γύρο του Ρολάν Γκαρός εξασφάλισε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία επικράτησε της Αμερικανίδας Κλερ Λιού (νο182) με 2-1 σετ, καταφέρνοντας μεγάλη ανατροπή στο παριζιάνικο Grand Slam. Μετά την Λίντα Νόσκοβα (νο12), η Ελληνίδα πρωταθλήτρια συνέχισε νικηφόρα την πορεία της στη διοργάνωση.

Επόμενη αντίπαλος της Σάκκαρη θα είναι η Πολωνέζα Μάγια Τσουαλίσκα, που νίκησε με 6-4, 6-0 την Ελίζ Μέρτενς από το Βέλγιο.

Τα σετ: 6-7(7), 6-3, 6-3

Το πρώτο σετ εξελίχθηκε σε μεγάλη μάχη. Η Λιού πέτυχε πρώτη μπρέικ, όμως η Σάκκαρη απάντησε άμεσα και στη συνέχεια αμφότερες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι το τάι-μπρέικ. Η Ελληνίδα τενίστρια πήρε προβάδισμα με 4-1, ωστόσο η Αμερικανίδα επέστρεψε και πέρασε μπροστά με 5-6. Η Σάκκαρη έφτασε σε σετ-πόιντ στο 7-6, αλλά η Λιού το έσβησε και με τρεις συνεχόμενους πόντους κατέκτησε το σετ με 7-9.

Η Αμερικανίδα μπήκε δυνατά και στο δεύτερο σετ, φτάνοντας γρήγορα στο 3-0 με μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ. Από εκείνο το σημείο, όμως, η εικόνα του αγώνα άλλαξε πλήρως. Η Σάκκαρη μείωσε αισθητά τα λάθη της, βρήκε ρυθμό στα χτυπήματά της και κατέκτησε έξι διαδοχικά γκέιμ, πετυχαίνοντας τρία συνεχόμενα μπρέικ για να ισοφαρίσει σε 1-1 τα σετ.

Στο τρίτο σετ η Σάκκαρη συνέχισε από εκεί όπου σταμάτησε, κρατώντας αρχικά το σερβίς της. Η Λιού ισοφάρισε σε 1-1, σβήνοντας τρία μπρέικ-πόιντ της Ελληνίδας, όμως η 31χρονη πρωταθλήτρια είχε πλέον αποκτήσει τον έλεγχο. Έσωσε μπρέικ-πόιντ στο επόμενο γκέιμ, κράτησε το σερβίς της και στη συνέχεια έκανε μπρέικ για το 3-1, αυξάνοντας λίγο αργότερα τη διαφορά στο 4-1.

Η Αμερικανίδα μείωσε σε 4-2, όμως η Σάκκαρη απάντησε με hold για το 5-2. Παρά το νέο 5-3 από τη Λιού, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια παρέμεινε σταθερή στο σερβίς της και «σφράγισε» τη νίκη με 6-3, ολοκληρώνοντας το ματς με εμφατικό λαβ γκέιμ.

