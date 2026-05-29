Αναταραχή στο Ιράν με αναφορές για εκτόξευση πυραύλων και αναχαίτιση αμερικανικού αεροσκάφους

Νέος γύρος εντάσεων καταγράφεται στην ευρύτερη περιοχή του Ιράν, με στρατιωτικές αναφορές για εκτοξεύσεις πυραύλων από το νότιο τμήμα της χώρας, περιστατικά ανταλλαγής πυρών στα Στενά του Ορμούζ και ισχυρισμούς περί αναχαίτισης αμερικανικού αεροσκάφους.

Την ίδια ώρα, στο διπλωματικό πεδίο, διακινούνται πληροφορίες για πιθανή συμφωνία παράτασης της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, σε ένα σκηνικό που παραμένει ρευστό και χωρίς επίσημες τελικές εγκρίσεις και ανακοινώσεις.

Εκτόξευση πυραύλων από το νότιο Ιράν

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars, αργά το βράδυ της Πέμπτης, 28/5, οι ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις προχώρησαν σε εκτόξευση πυραύλων από το νότιο τμήμα της χώρας προς «συγκεκριμένους στόχους».

Όπως διευκρινίζεται, δεν είχε αποσαφηνιστεί άμεσα ο τελικός προορισμός των πυραυλικών συστημάτων.

Αναφορές για προειδοποιητικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες για ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, οι ήχοι που καταγράφηκαν στη θαλάσσια ζώνη συνδέονται με προειδοποιητικά πυρά προς πλοία που κινούνται στο σημείο.

Το ίδιο δημοσίευμα δεν παρείχε περαιτέρω στοιχεία για τα σκάφη που φέρονται να στοχοποιήθηκαν, ούτε για την έκταση ή τη διάρκεια της επιχείρησης στην κρίσιμη θαλάσσια δίοδο.

Ισχυρισμοί για αναχαίτιση αμερικανικού MQ-9 Reaper πάνω από το Μπουσέρ

Παράλληλα, το κρατικό πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι εντοπίστηκε και αναχαιτίστηκε «εχθρικό αεροσκάφος» πάνω από τη νότια επαρχία Μπουσέρ.

Σύμφωνα με άλλες ιρανικές πηγές, το αεροσκάφος ταυτοποιείται ως αμερικανικό drone τύπου MQ-9 Reaper, το οποίο φέρεται να καταρρίφθηκε πάνω από την παράκτια πόλη Τζαμ. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επιβεβαίωση των συγκεκριμένων αναφορών.

