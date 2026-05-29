search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 01:25
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.05.2026 00:41

Αναταραχή στο Ιράν με αναφορές για εκτόξευση πυραύλων και αναχαίτιση αμερικανικού αεροσκάφους

29.05.2026 00:41
iran woman flag

Νέος γύρος εντάσεων καταγράφεται στην ευρύτερη περιοχή του Ιράν, με στρατιωτικές αναφορές για εκτοξεύσεις πυραύλων από το νότιο τμήμα της χώρας, περιστατικά ανταλλαγής πυρών στα Στενά του Ορμούζ και ισχυρισμούς περί αναχαίτισης αμερικανικού αεροσκάφους.

Την ίδια ώρα, στο διπλωματικό πεδίο, διακινούνται πληροφορίες για πιθανή συμφωνία παράτασης της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, σε ένα σκηνικό που παραμένει ρευστό και χωρίς επίσημες τελικές εγκρίσεις και ανακοινώσεις.

Εκτόξευση πυραύλων από το νότιο Ιράν

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars, αργά το βράδυ της Πέμπτης, 28/5, οι ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις προχώρησαν σε εκτόξευση πυραύλων από το νότιο τμήμα της χώρας προς «συγκεκριμένους στόχους».

Όπως διευκρινίζεται, δεν είχε αποσαφηνιστεί άμεσα ο τελικός προορισμός των πυραυλικών συστημάτων.

Αναφορές για προειδοποιητικά πυρά στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, ιρανικά Μέσα Ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες για ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, οι ήχοι που καταγράφηκαν στη θαλάσσια ζώνη συνδέονται με προειδοποιητικά πυρά προς πλοία που κινούνται στο σημείο.

Το ίδιο δημοσίευμα δεν παρείχε περαιτέρω στοιχεία για τα σκάφη που φέρονται να στοχοποιήθηκαν, ούτε για την έκταση ή τη διάρκεια της επιχείρησης στην κρίσιμη θαλάσσια δίοδο.

Ισχυρισμοί για αναχαίτιση αμερικανικού MQ-9 Reaper πάνω από το Μπουσέρ

Παράλληλα, το κρατικό πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι εντοπίστηκε και αναχαιτίστηκε «εχθρικό αεροσκάφος» πάνω από τη νότια επαρχία Μπουσέρ.

Σύμφωνα με άλλες ιρανικές πηγές, το αεροσκάφος ταυτοποιείται ως αμερικανικό drone τύπου MQ-9 Reaper, το οποίο φέρεται να καταρρίφθηκε πάνω από την παράκτια πόλη Τζαμ. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επιβεβαίωση των συγκεκριμένων αναφορών.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Σε φιάσκο εξελίσσεται η εκδήλωση του Λευκού Οίκου για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας – Αποχωρούν καλλιτέχνες λόγω «πολιτικής διάστασης»

Αυστρία: 15 χρόνια κάθειρξη σε 21χρονο που σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να… κόψει χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων με το πρόσωπό του (Photo)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsitsipas-service
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρολάν Γκαρός: Ήττα και αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά απ’ τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Σύγκρουση Ι.Χ. με μηχανή της ΔΙΑΣ – Τραυματίες δύο αστυνομικοί, εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός

iran woman flag
ΚΟΣΜΟΣ

Αναταραχή στο Ιράν με αναφορές για εκτόξευση πυραύλων και αναχαίτιση αμερικανικού αεροσκάφους

leukos-oikos
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σε φιάσκο εξελίσσεται η εκδήλωση του Λευκού Οίκου για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας – Αποχωρούν καλλιτέχνες λόγω «πολιτικής διάστασης»

taylor swift 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: 15 χρόνια κάθειρξη σε 21χρονο που σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται επιδόματα, παροχές και η τέταρτη δόση για το επίδομα παιδιού - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Στα ΑΤΜ για το επίδομα παιδιού και άλλες 18 παροχές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Της εξόρυξης το… κάγκελο - Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

mitsotakis tsipras androulakis aggeloydis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί, τα γκάλοπ για ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, η πρόκληση για Ανδρουλάκη και ο «χαλαροοός» Αγγελούδης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 01:25
tsitsipas-service
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρολάν Γκαρός: Ήττα και αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά απ’ τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Σύγκρουση Ι.Χ. με μηχανή της ΔΙΑΣ – Τραυματίες δύο αστυνομικοί, εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός

iran woman flag
ΚΟΣΜΟΣ

Αναταραχή στο Ιράν με αναφορές για εκτόξευση πυραύλων και αναχαίτιση αμερικανικού αεροσκάφους

1 / 3