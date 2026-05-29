search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 01:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.05.2026 00:55

Ασπρόπυργος: Σύγκρουση Ι.Χ. με μηχανή της ΔΙΑΣ – Τραυματίες δύο αστυνομικοί, εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός

29.05.2026 00:55
astynomia_new
Φωτογραφία αρχείου

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 28/5, στον Ασπρόπυργο, όταν αυτοκίνητο ενεπλάκη σε σύγκρουση με μοτοσικλέτα της Ομάδας ΔΙΑΣ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο αστυνομικών που επέβαιναν σε αυτήν. Ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο μετά το συμβάν και αναζητείται από τις Αρχές.

Η σύγκρουση έλαβε χώρα λίγο πριν από τις 20:00, στη διασταύρωση των ΕΛΠΕ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το Ι.Χ. φέρεται να επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην πορεία της υπηρεσιακής μοτοσικλέτας και να ακολουθήσει σφοδρή πρόσκρουση.

Από την πρόσκρουση οι δύο αστυνομικοί της ΔΙΑΣ βρέθηκαν στο οδόστρωμα και τραυματίστηκαν, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σημείο. Οι διασώστες τους παρέλαβαν και τους μετέφεραν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το thriassio.gr, οι αστυνομικοί δεν εκτελούσαν απλή περιπολία τη στιγμή του συμβάντος, αλλά συνόδευαν όχημα που μετέφερε επείγον ιατρικό περιστατικό από την επαρχία προς νοσοκομείο της Αθήνας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή διακομιδή.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού που εγκατέλειψε το σημείο μετά το τροχαίο.

Διαβάστε επίσης:

Μύκονος: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με «μαϊμού» είδη πολυτελείας – Τέσσερις συλλήψεις (Video)

Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε αυλή εργοστασίου στο Ωραιόκαστρο

Ανοιξιάτικες μπόρες σε Δυτική Αττική, Αρκαδία, Αγρίνιο και Θράκη – Πού έπεσε χαλάζι και… βροχοκουρτίνα (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsitsipas-service
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρολάν Γκαρός: Ήττα και αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά απ’ τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Σύγκρουση Ι.Χ. με μηχανή της ΔΙΑΣ – Τραυματίες δύο αστυνομικοί, εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός

iran woman flag
ΚΟΣΜΟΣ

Αναταραχή στο Ιράν με αναφορές για εκτόξευση πυραύλων και αναχαίτιση αμερικανικού αεροσκάφους

leukos-oikos
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σε φιάσκο εξελίσσεται η εκδήλωση του Λευκού Οίκου για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας – Αποχωρούν καλλιτέχνες λόγω «πολιτικής διάστασης»

taylor swift 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: 15 χρόνια κάθειρξη σε 21χρονο που σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται επιδόματα, παροχές και η τέταρτη δόση για το επίδομα παιδιού - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Στα ΑΤΜ για το επίδομα παιδιού και άλλες 18 παροχές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Της εξόρυξης το… κάγκελο - Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

mitsotakis tsipras androulakis aggeloydis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί, τα γκάλοπ για ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, η πρόκληση για Ανδρουλάκη και ο «χαλαροοός» Αγγελούδης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 01:27
tsitsipas-service
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρολάν Γκαρός: Ήττα και αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά απ’ τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Σύγκρουση Ι.Χ. με μηχανή της ΔΙΑΣ – Τραυματίες δύο αστυνομικοί, εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός

iran woman flag
ΚΟΣΜΟΣ

Αναταραχή στο Ιράν με αναφορές για εκτόξευση πυραύλων και αναχαίτιση αμερικανικού αεροσκάφους

1 / 3