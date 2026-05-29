Ασπρόπυργος: Σύγκρουση Ι.Χ. με μηχανή της ΔΙΑΣ – Τραυματίες δύο αστυνομικοί, εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 28/5, στον Ασπρόπυργο, όταν αυτοκίνητο ενεπλάκη σε σύγκρουση με μοτοσικλέτα της Ομάδας ΔΙΑΣ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο αστυνομικών που επέβαιναν σε αυτήν. Ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο μετά το συμβάν και αναζητείται από τις Αρχές.

Η σύγκρουση έλαβε χώρα λίγο πριν από τις 20:00, στη διασταύρωση των ΕΛΠΕ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το Ι.Χ. φέρεται να επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα να βρεθεί στην πορεία της υπηρεσιακής μοτοσικλέτας και να ακολουθήσει σφοδρή πρόσκρουση.

Από την πρόσκρουση οι δύο αστυνομικοί της ΔΙΑΣ βρέθηκαν στο οδόστρωμα και τραυματίστηκαν, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να σπεύδουν στο σημείο. Οι διασώστες τους παρέλαβαν και τους μετέφεραν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το thriassio.gr, οι αστυνομικοί δεν εκτελούσαν απλή περιπολία τη στιγμή του συμβάντος, αλλά συνόδευαν όχημα που μετέφερε επείγον ιατρικό περιστατικό από την επαρχία προς νοσοκομείο της Αθήνας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή διακομιδή.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού που εγκατέλειψε το σημείο μετά το τροχαίο.

