Μύκονος: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με «μαϊμού» είδη πολυτελείας – Τέσσερις συλλήψεις (Video)

Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο απομιμητικών προϊόντων στη Μύκονο κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές, εξαρθρώνοντας κύκλωμα που φέρεται να είχε μετατρέψει το νησί σε υπαίθριο «παζάρι» με απομιμήσεις επώνυμων ειδών πολυτελείας.

Στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, συνελήφθησαν τέσσερις υπήκοοι Σενεγάλης, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 1.739 προϊόντα-«μαϊμού» και χρηματικό ποσό 770 ευρώ.

Η επιχείρηση της Αστυνομίας

Σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, οι τέσσερις υπήκοοι Σενεγάλης συνελήφθησαν στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου, έπειτα από πληροφορίες και πολύμηνη παρακολούθηση της δράσης τους.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν στήσει ολόκληρο δίκτυο διακίνησης απομιμητικών προϊόντων, χρησιμοποιώντας μισθωμένες κατοικίες ως «καβάτζες» για την αποθήκευση χιλιάδων ειδών πολυτελείας-«μαϊμού».

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τα μέλη του κυκλώματος φόρτωναν καθημερινά τα προϊόντα σε αυτοκίνητα και κινούνταν σε κοσμικές παραλίες και τουριστικά σημεία της Μυκόνου, προσεγγίζοντας κυρίως ξένους επισκέπτες.

Με το πρόσχημα ότι επρόκειτο για αυθεντικά προϊόντα γνωστών οίκων μόδας, φέρονται να κατάφερναν να πείθουν ανυποψίαστους τουρίστες να καταβάλλουν μεγάλα ποσά για απομιμήσεις.

Η δράση του κυκλώματος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση και στα επίσημα καταστήματα πολυτελών brands που δραστηριοποιούνται στη Μύκονο.

Όπως αναφέρεται, αρκετοί επισκέπτες προτιμούσαν να αγοράζουν τα πολύ φθηνότερα προϊόντα-«μαϊμού», θεωρώντας σε πολλές περιπτώσεις ότι αποκτούν αυθεντικά είδη σε «ευκαιριακές» τιμές.

Τι κατασχέθηκε

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1.739 απομιμητικά προϊόντα. Ανάμεσά τους ήταν τσάντες, καπέλα, φουλάρια, πορτοφόλια και ταξιδιωτικά σακίδια με λογότυπα κορυφαίων οίκων μόδας, όπως Prada, Gucci, Louis Vuitton, Dior, Chanel, Hermès, Fendi, Burberry και άλλων διεθνών brands.

Παράλληλα, κατασχέθηκε και το ποσό των 770 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι προερχόταν από τις παράνομες πωλήσεις.

Σε βάρος των συλληφθέντων επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ οι ίδιοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου.

