search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 01:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.05.2026 23:29

Μύκονος: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με «μαϊμού» είδη πολυτελείας – Τέσσερις συλλήψεις (Video)

28.05.2026 23:29
mykonos maimou

Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο απομιμητικών προϊόντων στη Μύκονο κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές, εξαρθρώνοντας κύκλωμα που φέρεται να είχε μετατρέψει το νησί σε υπαίθριο «παζάρι» με απομιμήσεις επώνυμων ειδών πολυτελείας.

Στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, συνελήφθησαν τέσσερις υπήκοοι Σενεγάλης, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 1.739 προϊόντα-«μαϊμού» και χρηματικό ποσό 770 ευρώ.

Η επιχείρηση της Αστυνομίας

Σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, οι τέσσερις υπήκοοι Σενεγάλης συνελήφθησαν στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου, έπειτα από πληροφορίες και πολύμηνη παρακολούθηση της δράσης τους.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν στήσει ολόκληρο δίκτυο διακίνησης απομιμητικών προϊόντων, χρησιμοποιώντας μισθωμένες κατοικίες ως «καβάτζες» για την αποθήκευση χιλιάδων ειδών πολυτελείας-«μαϊμού».

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τα μέλη του κυκλώματος φόρτωναν καθημερινά τα προϊόντα σε αυτοκίνητα και κινούνταν σε κοσμικές παραλίες και τουριστικά σημεία της Μυκόνου, προσεγγίζοντας κυρίως ξένους επισκέπτες.

Με το πρόσχημα ότι επρόκειτο για αυθεντικά προϊόντα γνωστών οίκων μόδας, φέρονται να κατάφερναν να πείθουν ανυποψίαστους τουρίστες να καταβάλλουν μεγάλα ποσά για απομιμήσεις.

Η δράση του κυκλώματος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση και στα επίσημα καταστήματα πολυτελών brands που δραστηριοποιούνται στη Μύκονο.

Όπως αναφέρεται, αρκετοί επισκέπτες προτιμούσαν να αγοράζουν τα πολύ φθηνότερα προϊόντα-«μαϊμού», θεωρώντας σε πολλές περιπτώσεις ότι αποκτούν αυθεντικά είδη σε «ευκαιριακές» τιμές.

Τι κατασχέθηκε

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1.739 απομιμητικά προϊόντα. Ανάμεσά τους ήταν τσάντες, καπέλα, φουλάρια, πορτοφόλια και ταξιδιωτικά σακίδια με λογότυπα κορυφαίων οίκων μόδας, όπως Prada, Gucci, Louis Vuitton, Dior, Chanel, Hermès, Fendi, Burberry και άλλων διεθνών brands.

Παράλληλα, κατασχέθηκε και το ποσό των 770 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι προερχόταν από τις παράνομες πωλήσεις.

Σε βάρος των συλληφθέντων επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ οι ίδιοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου.

Διαβάστε επίσης:

Ικαρία: 77χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στο Καραβόσταμο

Κόρινθος: Χειροπέδες σε 26χρονη που ενημέρωνε για αστυνομικά μπλόκα μέσω Viber

Κρήτη: Τουλάχιστον 610 μετανάστες περισυλλέχθηκαν στα νότια του νησιού το τελευταίο 24ωρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsitsipas-service
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρολάν Γκαρός: Ήττα και αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά απ’ τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Σύγκρουση Ι.Χ. με μηχανή της ΔΙΑΣ – Τραυματίες δύο αστυνομικοί, εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός

iran woman flag
ΚΟΣΜΟΣ

Αναταραχή στο Ιράν με αναφορές για εκτόξευση πυραύλων και αναχαίτιση αμερικανικού αεροσκάφους

leukos-oikos
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σε φιάσκο εξελίσσεται η εκδήλωση του Λευκού Οίκου για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας – Αποχωρούν καλλιτέχνες λόγω «πολιτικής διάστασης»

taylor swift 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: 15 χρόνια κάθειρξη σε 21χρονο που σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται επιδόματα, παροχές και η τέταρτη δόση για το επίδομα παιδιού - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Στα ΑΤΜ για το επίδομα παιδιού και άλλες 18 παροχές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Της εξόρυξης το… κάγκελο - Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

mitsotakis tsipras androulakis aggeloydis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί, τα γκάλοπ για ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, η πρόκληση για Ανδρουλάκη και ο «χαλαροοός» Αγγελούδης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 01:27
tsitsipas-service
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρολάν Γκαρός: Ήττα και αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά απ’ τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Σύγκρουση Ι.Χ. με μηχανή της ΔΙΑΣ – Τραυματίες δύο αστυνομικοί, εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός

iran woman flag
ΚΟΣΜΟΣ

Αναταραχή στο Ιράν με αναφορές για εκτόξευση πυραύλων και αναχαίτιση αμερικανικού αεροσκάφους

1 / 3