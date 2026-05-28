Κρήτη: Τουλάχιστον 610 μετανάστες περισυλλέχθηκαν στα νότια του νησιού το τελευταίο 24ωρο

Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους έχουν περισυλλεγεί από τα ξημερώματα της Πέμπτης σε δέκα διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γαύδου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο συντονισμός των επιχειρήσεων πραγματοποιείται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), ενώ στις επιχειρήσεις συμμετείχαν πλωτά σκάφη του Λιμενικού, με τη συνδρομή εναέριων μέσων και σκάφους της δύναμης FRONTEX, καθώς και παραπλεόντων πλοίων σε ορισμένες περιπτώσεις.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασφάλεια στα λιμάνια της Σούδας, της Ιεράπετρας, των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και της Γαύδου, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές.

Οι συνεχείς αφίξεις μεταναστευτικών ροών τις τελευταίες ώρες έχουν θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις λιμενικές αρχές της Κρήτης.

Διαβάστε επίσης:

Ένοπλη επίθεση στα Πατήσια: Δίωξη για κακουργήματα και πλημμελήματα στους τρεις συλληφθέντες – Την Τρίτη η απολογία τους

Κρήτη: Στη φυλακή και ο 43χρονος θείος για την υπόθεση της οικογενειακής μαφίας με τις παράνομες επιδοτήσεις

Ρόδος: Συνελήφθη πολιτικός μηχανικός που «άρπαξε» χιλιάδες ευρώ από επιχειρηματίες – Υποσχόταν ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο











