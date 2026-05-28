search
ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 21:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.05.2026 20:55

Κρήτη: Τουλάχιστον 610 μετανάστες περισυλλέχθηκαν στα νότια του νησιού το τελευταίο 24ωρο

28.05.2026 20:55
LIMENIKO_SKAFOS

Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους έχουν περισυλλεγεί από τα ξημερώματα της Πέμπτης σε δέκα διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γαύδου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο συντονισμός των επιχειρήσεων πραγματοποιείται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), ενώ στις επιχειρήσεις συμμετείχαν πλωτά σκάφη του Λιμενικού, με τη συνδρομή εναέριων μέσων και σκάφους της δύναμης FRONTEX, καθώς και παραπλεόντων πλοίων σε ορισμένες περιπτώσεις.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασφάλεια στα λιμάνια της Σούδας, της Ιεράπετρας, των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και της Γαύδου, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές.

Οι συνεχείς αφίξεις μεταναστευτικών ροών τις τελευταίες ώρες έχουν θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις λιμενικές αρχές της Κρήτης.

Διαβάστε επίσης:

Ένοπλη επίθεση στα Πατήσια: Δίωξη για κακουργήματα και πλημμελήματα στους τρεις συλληφθέντες  – Την Τρίτη η απολογία τους

Κρήτη: Στη φυλακή και ο 43χρονος θείος για την υπόθεση της οικογενειακής μαφίας με τις παράνομες επιδοτήσεις

Ρόδος: Συνελήφθη πολιτικός μηχανικός που «άρπαξε» χιλιάδες ευρώ από επιχειρηματίες – Υποσχόταν ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vroxokourtina 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιξιάτικες μπόρες σε Δυτική Αττική, Αρκαδία, Αγρίνιο και Θράκη – Πού έπεσε χαλάζι και… βροχοκουρτίνα (Video)

COP31 Tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

«Απαράδεκτο»: Παρέμβαση των Βρυξελλών για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τις συναντήσεις για την COP31 

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ικαρία: 77χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στο Καραβόσταμο

trudeau alina
ΚΟΣΜΟΣ

H συγκλονιστική απάντηση της κόρης του Κάστρο για το αν ο Φιντέλ ήταν ο πραγματικός πατέρας του Τζάστιν Τριντό

Keanu-Reeves-new
LIFESTYLE

Ο Κιάνου Ριβς ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που κινδυνεύει με φυλάκιση για απάτη 11 εκατ. που απέσπασε από το Netflix

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται επιδόματα, παροχές και η τέταρτη δόση για το επίδομα παιδιού - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Στα ΑΤΜ για το επίδομα παιδιού και άλλες 18 παροχές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

mitsotakis tsipras androulakis aggeloydis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί, τα γκάλοπ για ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, η πρόκληση για Ανδρουλάκη και ο «χαλαροοός» Αγγελούδης

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Της εξόρυξης το… κάγκελο - Γιατί μπαινοβγαίνουν οι πετρελαϊκές στα «οικόπεδα» από την Κρήτη στο Ιόνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 21:31
vroxokourtina 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιξιάτικες μπόρες σε Δυτική Αττική, Αρκαδία, Αγρίνιο και Θράκη – Πού έπεσε χαλάζι και… βροχοκουρτίνα (Video)

COP31 Tourkia
ΚΟΣΜΟΣ

«Απαράδεκτο»: Παρέμβαση των Βρυξελλών για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τις συναντήσεις για την COP31 

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ικαρία: 77χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στο Καραβόσταμο

1 / 3