Θεσσαλονίκη: Υπό έλεγχο η φωτιά σε αυλή εργοστασίου στο Ωραιόκαστρο

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στον προαύλιο χώρο επιχείρησης, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 21:00 και έκαιγε σε ξερά χόρτα και απορρίμματα σε προαύλιο χώρο επιχείρησης επί της Συμμαχικής Οδού, στο Ωραιόκαστρο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, η φωτιά ξέσπασε στον αύλειο χώρο εργοστασίου με υαλοπίνακες επί της Συμμαχικής Οδού.

Αρχικά υπήρξε φόβος επέκτασης της πυρκαγιάς, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που σαρώνουν τη Θεσσαλονίκη.

