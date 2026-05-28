Ανοιξιάτικες μπόρες σε Δυτική Αττική, Αρκαδία, Αγρίνιο και Θράκη – Πού έπεσε χαλάζι και… βροχοκουρτίνα (Video)

Άνοιξαν οι ουρανοί το απόγευμα της Πέμπτης στα δυτικά προάστια της Αττικής, αλλά και σε περιοχές της υπόλοιπης χώρας, παρά την έντονη ζέστη και την ηλιοφάνεια από το πρωί.

Σύμφωνα με αναφορές και βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, έντονες βροχοπτώσεις είχαμε σε Καματερό, Περιστέρι και Πετρούπολη, αλλά και στα Σεπόλια.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για αρκετά μπουμπουνητά σε Μοσχάτο, Ηλιούπολη, Παγκράτι και Νέα Σμύρνη, παρότι ο καιρός είναι καλός και δεν υπάρχουν σύννεφα που να δείχνουν ότι έρχεται βροχή.

Βίντεο από την ξαφνική βροχή στο Περιστέρι

Χαλάζι σε Αρκαδία και Αγρίνιο – Ισχυρές βροχές στη Ροδόπη

Την ίδια ώρα, σφοδρές χαλαζοπτώσεις καταγράφηκαν στην Αρκαδία, αλλά και στο Αγρίνιο, με τη δεύτερη περίπτωση να μην έχει μεγάλη διάρκεια.

Όσον αφορά το Αγρίνιο, η καιρική αστάθεια που υπήρξε το απόγευμα συνοδευόταν και από ισχυρές βροχές.

Βροχές και στην Ήπειρο.

Επιπλέον, ισχυρές βροχές καταγράφηκαν και στη Ροδόπη, όπως μαρτυρά και το βίντεο.

Μάλιστα, στη Θράκη καταγράφηκε και μία άκρως εντυπωσιακή εικόνα με… βροχοκουρτίνα, όπως μπορείτε να δείτε και στην ανάρτηση του Forecast Weather.

Έντονη ήταν η βροχή και σε περιοχές της Καβάλας.

