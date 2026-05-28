Κορυφώθηκε η ζέστη την Πέμπτη: Σε Σίνδο και Γιαννιτσά η υψηλότερη θερμοκρασία – Έφτασε τους 35.7 βαθμούς

Μικρή αύξηση σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα την Πέμπτη 28 Μαΐου, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και Θράκη, στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 35°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σίνδου βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης και των Γιαννιτσών, όπου έφτασε τους 35.7οC.

Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 16:40 ώρα Ελλάδας της Πέμπτης 28 Μαΐου 2026. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30οC σε 156 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 27% του συνόλου).

