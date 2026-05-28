Παγκράτι: Μaster στην… απάτη από 27χρονο- Με πρόσχημα προσλήψεις, έκλεβε στοιχεία και νοίκιαζε Airbnb – Πώς έβγαλε 22.000 ευρώ σε 48 ώρες

Mια απίστευτη φάμπρικά απάτης είχε στήσει 27χρονος από το Παγκράτι, ο οποίος με το πρόσχημα ενοικίασης διαμερίσματος και πρόσληψης προσωπικού κατάφερνε να εξαπατήσει δεκάδες πολίτες αποσπώντας τους τεράστια χρηματικά ποσά.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου, εξιχνίασαν 94 περιπτώσεις απάτης, τις οποίες διέπραξε 27χρονος,

Ο 27χρονος συνελήφθη μετά από επιχείρηση των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου, το απόγευμα στις 12 Μαΐου 2026 στην περιοχή του Ζωγράφου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες κατ’ εξακολούθηση, διακεκριμένη κλοπή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, πλαστογραφία, ψευδή κατάθεση, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2024, ο κατηγορούμενος, προσποιούμενος ότι κατέχει υψηλόβαθμες θέσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εστίασης και της ναυτιλίας, αναρτούσε αγγελίες εργασίας σε ιστοσελίδες με σκοπό την προσέγγιση υποψήφιων εργαζομένων, με τους οποίους στη συνέχεια πραγματοποιούσε συναντήσεις σε πολυτελή ξενοδοχεία της Αθήνας.

Κατά τις συναντήσεις αυτές, με το πρόσχημα της επικείμενης πρόσληψης, αποσπούσε προσωπικά έγγραφα και στοιχεία των θυμάτων, όπως αντίγραφα δελτίων ταυτότητας, εκκαθαριστικά σημειώματα, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και κωδικούς πρόσβασης σε υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης.

Με τα στοιχεία αυτά προχωρούσε στη διαχείριση τραπεζικών εφαρμογών ή στην έκδοση τραπεζικών καρτών.

Ακολούθως, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία και τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων, προέβαινε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων μέσω δημοφιλών ηλεκτρονικών πλατφορμών.

Στη συνέχεια αναρτούσε ψευδείς αγγελίες ενοικίασης των ίδιων διαμερισμάτων σε ιδιαίτερα χαμηλές-ελκυστικές τιμές και προγραμμάτιζε συναντήσεις με ενδιαφερόμενους ενοικιαστές.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, αποσπούσε χρηματικά ποσά ως προκαταβολές μισθωμάτων, με πρόσχημα τη δέσμευση της συμφωνίας ενοικίασης.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των βραχυχρόνιων μισθώσεων, αφαιρούσε από τα διαμερίσματα αντικείμενα αξίας, όπως τηλεοράσεις και οικιακές συσκευές.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης του αποτελεί το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμερίσματος στην περιοχή του Περιστερίου και μέσα σε δύο ημέρες, εξαπάτησε συνολικά 21 υποψήφιους ενοικιαστές αποσπώντας τους χρηματικό ποσό άνω των 22.000 ευρώ.

Από τη μέχρι σήμερα προανάκριση, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, σε 94 περιπτώσεις απάτης που έχουν εξιχνιασθεί, έχει αποσπάσει συνολικά 85.169 ευρώ από τα θύματά του, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Σημειώνεται ότι κατά την αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψή του ο 27χρονος δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας στους αστυνομικούς και επιχείρησε να διαφύγει από τον έλεγχο, απωθώντας τους.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο νεαροί συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών- Είχαν στην κατοχή τους σχεδόν 9 κιλά κάνναβης

Φωκίδα: «Πάλευα 10 λεπτά μαζί του, είχε ανοιχτό το στόμα, μούγκριζε και έβγαζε σάλια» είπε η γυναίκα που δέχθηκε επίθεση από λύκο

«Καμπανάκι» από τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο: Με τους προσεισμούς δεν παίζουμε











