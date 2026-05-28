Φρίκη στη Γαλλία: Είχαν φυλακίσει 9χρονο αγόρι σε ντουλάπα 4 τ.μ.

Η αστυνομία διέσωσε 9χρονο αγόρι στο Βαλκούζ της Γαλλίας, που το είχαν κλειδώσει οι γονείς του σε ντουλάπα 4 τετραγωνικών.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες το ζευγάρι τιμωρούσε συχνά τον 9χρονο και δεν έπαιρναν μαζί τους σε εξόδους.

Την αστυνομία ειδοποίησε την περασμένη Παρασκευή (22/05) γειτόνισσα που παρατήρησε ότι δεν τον πήραν μαζί τους, όταν θα επισκέπτονταν στο μαιευτήριο τη μητέρα του, που είχε μόλις φέρει στον κόσμο το 4ο αδελφάκι του. «Ο Τεό δεν ήταν μαζί τους και τα παιδιά είπαν ότι θα πήγαιναν να δουν τη μητέρα τους στο μαιευτήριο. Για μένα, αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το παιδί αναγκαζόταν να χρησιμοποιεί μία λεκάνη για τουαλέτα, ενώ δεν του επέτρεψαν να βγει έξω να παίξει ή να κάνει ντους, αλλά το άφηναν να πηγαίνει κανονικά στο σχολείο.

Ο πατριός δεν αρνήθηκε ότι ο 9χρονος ήταν στο σπίτι. Οι αστυνομικοί τον βρήκαν κουλουριασμένο στη ντουλάπα, ενώ ήταν εμφανές ότι του είχαν στερήσει την τροφή.

«Για την αστυνομία, ήταν πολύ, πολύ δύσκολη αυτή η εικόνα του Τεό στο πάτωμα, σε εμβρυϊκή στάση. Το ντουλάπι ήταν τόσο ακατάστατο που δεν είχε χώρο να ανοίξει τα πόδια του», ανέφερε αστυνομική πηγή στο BFM Marseille.

