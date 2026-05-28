search
ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 19:22
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.05.2026 17:27

Φρίκη στη Γαλλία: Είχαν φυλακίσει 9χρονο αγόρι σε ντουλάπα 4 τ.μ.

28.05.2026 17:27
paidiki-kakopoiisi
παιδική κακοποίηση/unsplash

Η αστυνομία διέσωσε 9χρονο αγόρι στο Βαλκούζ της Γαλλίας, που το είχαν κλειδώσει οι γονείς του σε ντουλάπα 4 τετραγωνικών.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες το ζευγάρι τιμωρούσε συχνά τον 9χρονο και δεν έπαιρναν μαζί τους σε εξόδους. 

Την αστυνομία ειδοποίησε την περασμένη Παρασκευή (22/05)  γειτόνισσα που παρατήρησε ότι δεν τον πήραν μαζί τους, όταν θα επισκέπτονταν στο μαιευτήριο τη μητέρα του, που είχε μόλις φέρει στον κόσμο το 4ο αδελφάκι του. «Ο Τεό δεν ήταν μαζί τους και τα παιδιά είπαν ότι θα πήγαιναν να δουν τη μητέρα τους στο μαιευτήριο. Για μένα, αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», δήλωσε χαρακτηριστικά. 

Το παιδί αναγκαζόταν να χρησιμοποιεί μία λεκάνη για τουαλέτα, ενώ δεν του επέτρεψαν να βγει έξω να παίξει ή να κάνει ντους, αλλά το άφηναν να πηγαίνει κανονικά στο σχολείο

Ο πατριός δεν αρνήθηκε ότι ο 9χρονος ήταν στο σπίτι. Οι αστυνομικοί τον βρήκαν κουλουριασμένο στη ντουλάπα, ενώ ήταν εμφανές ότι του είχαν στερήσει την τροφή.

«Για την αστυνομία, ήταν πολύ, πολύ δύσκολη αυτή η εικόνα του Τεό στο πάτωμα, σε εμβρυϊκή στάση. Το ντουλάπι ήταν τόσο ακατάστατο που δεν είχε χώρο να ανοίξει τα πόδια του», ανέφερε αστυνομική πηγή στο BFM Marseille.

Διαβάστε επίσης

CNN: Το Ιράν ανακτά την πρόσβαση στις πυραυλικές του εγκαταστάσεις – Άθικτοι οι πύραυλοι

Το Ισραήλ θα προχωρήσει στον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα – Παραμένει ο σχεδιασμός για εθνοκάθαρση

Axios: O Τραμπ αυξάνει την πίεση στην Κούβα – Σενάρια και για κατάρρευση του καθεστώτος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
france slavery
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία ανατρέπει νόμο που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους ως περιουσία – 178 χρόνια μετά την κατάργηση της δουλείας

fotia_3107_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο κοντά στην Αττική Οδό

social media 88- new
ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: «Παγιδευμένοι» στην οθόνη, 3 στους 4 νέους κάνουν doomscrolling – Η ψηφιακή απειλή και οι νέες δράσεις Υγείας

tileorasi
MEDIA

Αλλαγή «φρουράς» στην κορυφή της τηλεθέασης την Τετάρτη (27/5), χωρίς εκπλήξεις

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο ΥΠΕΞ το πόρισμα για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – Διάβημα στην Ουκρανία προαναγγέλλει η Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται επιδόματα, παροχές και η τέταρτη δόση για το επίδομα παιδιού - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Στα ΑΤΜ για το επίδομα παιδιού και άλλες 18 παροχές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

mitsotakis tsipras androulakis aggeloydis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί, τα γκάλοπ για ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, η πρόκληση για Ανδρουλάκη και ο «χαλαροοός» Αγγελούδης

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 19:22
france slavery
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία ανατρέπει νόμο που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους ως περιουσία – 178 χρόνια μετά την κατάργηση της δουλείας

fotia_3107_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο κοντά στην Αττική Οδό

social media 88- new
ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: «Παγιδευμένοι» στην οθόνη, 3 στους 4 νέους κάνουν doomscrolling – Η ψηφιακή απειλή και οι νέες δράσεις Υγείας

1 / 3